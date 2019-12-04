Германия, США или Украина: Кого поддержит Европа в деле «Северного потока-2»?

«Все успехи Германии зиждутся на экологическом фундаменте энергетики. Можно говорить, что сейчас этот успех куётся на российском газе. Несмотря на колоссальное давление в Европе, высказывания Трампа и все остальное, Германия целенаправленно пробивает этот проект, понимая, что он безальтернативен. Он нужен Германии экономически, а не политически. Голос Германии в Европе весомый. Германия наикрупнейший спонсор всех европейских фондов и программ. Многие страны ориентируются на ФРГ. Но получается странная вещь – новые независимые государства восточной Европы черпают из европейских фондов, а политически они ближе и роднее Вашингтону, ориентируются на США, считая, что Америка их главный спонсор и патрон. Получается такой дуализм. Им придется находить какой-то компромисс. Многие из этих стран - соседи Германии, зависят от нее экономически и политически. А администрация Трампа ведет себя, мягко говоря, своеобразно в отношении к ЕС и НАТО. Если Германия говорит, что надо вести диалог с Россией и вовлекать ее в европейское сотрудничество, то другие видят в России опасность и угрозу. Разрыв в понимании налицо», - объяснил он.

Ранее Вашингтон пообещал ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Финансирование этой цели заложено в военный бюджет США на 2020 год. Киев воспринял возможные санкции США как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, заявил, что газопровод будет построен, несмотря на ограничения.

