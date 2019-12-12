Разрыв Европы. Страны ЕС не могут определиться насчет российского газа

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель «капитулировало» перед США в вопросе газопровода «Северный поток – 2», тем самым оказалось не в состоянии представлять и отстаивать интересы Берлина. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Политик отметил, что данный проект крайне важен для энергобезопасности страны, поэтому после попыток США помешать его реализации Берлину необходимо было немедленно встать на защиту газопровода. Однако этого не произошло, посетовал Котре.

«США удалось связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США наше федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — возмутился представитель немецкой партии.

Ранее Вашингтон пообещал ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Финансирование этой цели заложено в военный бюджет США на 2020 год. В Украине восприняли возможные санкции США как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа. В свою очередь глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Киев продолжит выступать за введение США санкций против газопровода «Северный поток — 2», то Евросоюз вправе лишить Украину политической и финансовой поддержки.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — выступил он. Политик отметил также, что введение Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока — 2» может повлечь ответные санкции в отношении США.