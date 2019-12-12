Разрыв Европы. Страны ЕС не могут определиться насчет российского газа
Эксперты в эфире НСН поделились авторитетными мнениями по поводу противоречивого отношения европейских государств к строительству газопровода «Северный поток-2»
Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель «капитулировало» перед США в вопросе газопровода «Северный поток – 2», тем самым оказалось не в состоянии представлять и отстаивать интересы Берлина. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Политик отметил, что данный проект крайне важен для энергобезопасности страны, поэтому после попыток США помешать его реализации Берлину необходимо было немедленно встать на защиту газопровода. Однако этого не произошло, посетовал Котре.
«США удалось связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США наше федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — возмутился представитель немецкой партии.
Ранее Вашингтон пообещал ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Финансирование этой цели заложено в военный бюджет США на 2020 год. В Украине восприняли возможные санкции США как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа. В свою очередь глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Киев продолжит выступать за введение США санкций против газопровода «Северный поток — 2», то Евросоюз вправе лишить Украину политической и финансовой поддержки.
«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — выступил он. Политик отметил также, что введение Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока — 2» может повлечь ответные санкции в отношении США.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН высказывал мнение, что на сторону поддержки России постепенно встают Франция и Германия.
«Они устали, они поняли, что от этого надо уходить. Им уже бизнес говорит: «Давайте снимать санкции». Скоро окажется, что Россия не враг для НАТО. А после этого они скажут Зеленскому, что не союзники в его хотелках. Хотелок этих море, не выполняете - мы будем потихоньку снимать санкции, потому что это вредит нашей экономике», - предположил политик.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил НСН, что Германия чрезвычайно заинтересована в осуществлении проекта «Северный поток-2». По его мнению, ее голос в ЕС достаточно сильный и соседям Германии придется искать компромисс в своем отношении к Берлину и Вашингтону.
«Все успехи Германии зиждутся на экологическом фундаменте энергетики. Можно говорить, что сейчас этот успех куется на российском газе. Несмотря на колоссальное давление в Европе, высказывания Трампа и все остальное, Германия целенаправленно пробивает этот проект, понимая, что он безальтернативен. Он нужен Германии экономически, а не политически. Голос Германии в Европе весомый. Германия - наикрупнейший спонсор всех европейских фондов и программ. Многие страны ориентируются на ФРГ. Но получается странная вещь – новые независимые государства восточной Европы черпают из европейских фондов, а политически они ближе и роднее Вашингтону, ориентируются на США, считая, что Америка их главный спонсор и патрон», - объяснил он.
Об отсутствии единой позиции европейских стран по отношению к России ранее заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН поддержал мнение верховного представителя ЕС. Он заявил, что есть несколько стран, которые выступают категорически против нормализации отношений и за продление санкций, например, Великобритания, Польша, прибалтийские государства и Румыния. По мнению эксперта, другие государства могут высказать критику, но готовы изменить свою позицию для нормализации отношений.
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