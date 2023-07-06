В России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов
Российско-украинское противостояние может усугубиться и затянуться, если США отправят Украине запрещенные к использованию кассетные боеприпасы. Об этом порталу Lenta.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его словам, кассетные боеприпасы предназначены для работы по площадным целям, в случае ударов по населенным пунктам последствия их применения будут крайне серьезными.
Чепа добавил, что, по всей видимости, имеются в виду кассетные боеприпасы для авиационного применения, однако сегодня у Киева недостаточно носителей для их использования.
Депутат добавил, что к такому развитию событий следует быть готовым, а министр обороны должен предпринять определенные меры. По его словам, желание Вашингтона направить Киеву кассетные боеприпасы свидетельствует о провале контрнаступления ВСУ и о том, что США очевидно, что конфликт переходит в затяжную фазу.
Ранее сообщалось, что США могут объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов 6 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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