В России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов

По его словам, кассетные боеприпасы предназначены для работы по площадным целям, в случае ударов по населенным пунктам последствия их применения будут крайне серьезными.

Чепа добавил, что, по всей видимости, имеются в виду кассетные боеприпасы для авиационного применения, однако сегодня у Киева недостаточно носителей для их использования.

Депутат добавил, что к такому развитию событий следует быть готовым, а министр обороны должен предпринять определенные меры. По его словам, желание Вашингтона направить Киеву кассетные боеприпасы свидетельствует о провале контрнаступления ВСУ и о том, что США очевидно, что конфликт переходит в затяжную фазу.

Ранее сообщалось, что США могут объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов 6 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

