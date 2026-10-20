С девяти ответчиков взыскали 632 млн в пользу Большого театра

Среди них — заместитель гендиректора театра Дмитрий Соломенко, экс-главный инженер Юрий Боев и связанные с ними лица. Спор касался аренды участка в подмосковном Чехове для хранения театрального реквизита. В 2014 году аренда обошлась театру в 46,7 млн рублей, что более чем вдвое выше кадастровой стоимости участка.

В дальнейшем платежи только росли: 46,7 млн рублей в 2019 году, 56 млн рублей в 2024 году. Всего с 2013 по 2026 год Большой театр перечислил за аренду 632,3 млн рублей.

Данная сумма взыскана судом с девяти ответчиков. Также арестованы имущество, ценные бумаги, акции и деньги нескольких связанных компаний.

Ранее стало известно, что число зрительских мест в Большом театре планируется увеличить с 2,5 тысяч до 6 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

