«Окружить Россию»: В Венгрии назвали «главный вопрос» предстоящего саммита НАТО
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил в эфире НСН, что украинский вопрос не станет основным, зато члены альянса обсудят новую стратегию по обороне.
Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН. Он назвал план НАТО «окружением России» и предрек новую холодную войну.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что саммит НАТО, который должен пройти в столице Литвы 11-12 июля, не удовлетворит ожидания украинцев. Он заявил, что уже видел черновики речей для саммита и «ничего интересного там не будет». Габор Штир согласился, что значимых для Украины решений принято не будет.
«Самое главное, что будет в Вильнюсе – это новая стратегия НАТО в сфере обороны, это серьезное дело. Это новая холодная война, НАТО серьезно готовится, это конкретный план об окружении России. В этой стратегии главный враг – Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина. Об Украине будут говорить, но ничего особенного из конкретики не ожидается, только туманные речи. Невозможно в сегодняшних условиях принять Украину в НАТО или в ЕС», - рассказал он.
По его словам, США сейчас не готовы «тормозить» Украину в конфликте с Россией, поэтому ожидать переговоров после саммита не стоит, этот процесс может начаться к концу лета после провала ВСУ.
«США хотят еще сильнее ослабить Россию через Украину, поэтому не собираются склонять Киев к переговорам в ближайшие месяцы. В конце лета-начале осени будет серьезный шанс, что начнутся какие-то переговоры, если провалится контрнаступление ВСУ. В конце лета уже что-то будет или осенью, какие-то переговоры», - добавил он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что по итогам саммита ограниченный контингент стран НАТО, например, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину. По его словам, этому будет предшествовать ядерная провокация со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».
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