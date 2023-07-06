«Ядерная провокация»: Контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита
Российская авиация ударила по ВСУ в районе Клещеевки, ночью взрывы прогремели на Западе Украины. Эксперты отмечают, что Киев в отчаянии и готов пойти на серьезные провокации, чтобы добиться поддержки НАТО.
Киев вновь предпринимает попытки прорвать российскую оборону на фоне разговоров о провальном контрнаступлении. При этом российские силы не дают ВСУ продвинуться на линии фронта.
Ожесточенные бои охватили село Клещеевка в ДНР. Накануне авиация Южной группировки ВС РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в этом районе, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Экипаж вертолета Ми-35 уничтожил противотанковой управляемой ракетой украинский бронетранспортер, передает РИА Новости.
Днем ранее в украинских Telegram-каналах начала распространяться информация о взятии ВСУ села Клещеевка. Днем 5 июля советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг эти заявления.
Он отметил, что Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск. По его словам, ВСУ пытаются биться за населенный пункт и находящуюся рядом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска. Гагин подчеркнул, что ВСУ разгоняют ложную информацию о взятии села, так как не добились никаких успехов на данном направлении.
Также ВСУ пытались прорваться на купянском направлении в районе Новоселовского. В результате стрелкового боя со стороны группировки «Запад» украинские силы потерли отделение бойцов и вынуждены были отойти, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Также он добавил, что был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного.
На Украине признают, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, но призывают не ждать «голливудского кино». При этом накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично предлагал западным партнерам в Европе и США начать контрнаступление раньше.
«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержку. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее», - попытался объясниться он в разговоре с телеканалом CNN.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил российскую позицию по этому вопросу, заявив, что попытка украинского контрнаступления захлебывается, а российские силы дают решительный отпор. Он подчеркнул, что украинские силы несут большие потери. При этом Запад не интересуют цели и задачи Украины и ее народа, западные страны хотят «воевать с Россией», принося в жертву украинцев.
Военные эксперты и аналитики отмечают, что ВСУ увеличивают активность на поле боя в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Отмечается, что Зеленскому необходимо принести западным партнерам хоть какую-то победу в рамках контрнаступления, чтобы они продолжили поддерживать Киев.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что по итогам саммита ограниченный контингент стран НАТО, например, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину.
По его словам, этому будет предшествовать ядерная провокация со стороны Киева. Рогов уверен, что Украине нужен повод, чтобы на саммите НАТО продавить решение о введении ограниченного контингента альянса.
Напряженной ситуация накануне «решающего» саммита остается и вокруг Запорожской АЭС. Киев продолжает уверять мировое сообщество, что Москва готовится к провокациям на объекте. При этом российская сторона делает все, чтобы не допустить атаки Киева.
5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика. Он добавил, что Киев уже демонстрировал, что не гнушается ничем, например, подорвав Каховскую ГЭС. Песков отметил, что последствия подобных провокаций могут быть катастрофическими, но российской стороной принимаются все меры.
Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля намерена атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Также Украина якобы намерена использовать беспилотники-камикадзе.
Атака так и не состоялась, но эксперты призывают к повышенному контролю вокруг станции.
Вся Европа окажется в зоне поражения в случае взрыва Запорожской АЭС, заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН. Он отметил, что защитить блоки АЭС не так уж просто, а обо всех рисках редко говорят в России и в Европе.
В зависимости от тяжести поражения объектов, самый неприятный вариант – расстояние до 1100 километров, то есть в опасности и Берлин, и Прага, не говоря уже о Варшаве, они окажутся в зоне поражения. Если руководства этих стран не могут Киев обуздать, значит, будут хлебать полной ложкой, Европу накроет. Подобных событий я не исключаю, потому что ВСУ уже предпринимали попытки атак», - объяснил Кузнецов.
Неспокойно сегодня ночью было и на Украине. Так, во Львове на западе страны прогремели взрывы, передает Telegram-канал «Страна». До этого в украинских СМИ сообщалось, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на жилое здание упали обломки ракеты. В Минобороны РФ информацию об ударе по Львову пока не подтверждали.
Депутат горсовета Игорь Зинкевич написал в соцсетях, что местные жители сообщают о перебоях с электричеством, мобильной связью и интернетом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии
- В Госдуме предложили штрафовать и лишать прав за опасное вождение
- Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года
- Климатолог назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству
- Российская авиация ударила по ВСУ в районе Клещеевки
- Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
- Рогов: Контингент НАТО может быть введен на Украину
- Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
- РЖД запустили старые немецкие вагоны на южном направлении
- Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru