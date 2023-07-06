Также ВСУ пытались прорваться на купянском направлении в районе Новоселовского. В результате стрелкового боя со стороны группировки «Запад» украинские силы потерли отделение бойцов и вынуждены были отойти, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также он добавил, что был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного.

На Украине признают, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, но призывают не ждать «голливудского кино». При этом накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично предлагал западным партнерам в Европе и США начать контрнаступление раньше.

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержку. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее», - попытался объясниться он в разговоре с телеканалом CNN.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил российскую позицию по этому вопросу, заявив, что попытка украинского контрнаступления захлебывается, а российские силы дают решительный отпор. Он подчеркнул, что украинские силы несут большие потери. При этом Запад не интересуют цели и задачи Украины и ее народа, западные страны хотят «воевать с Россией», принося в жертву украинцев.

Военные эксперты и аналитики отмечают, что ВСУ увеличивают активность на поле боя в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Отмечается, что Зеленскому необходимо принести западным партнерам хоть какую-то победу в рамках контрнаступления, чтобы они продолжили поддерживать Киев.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что по итогам саммита ограниченный контингент стран НАТО, например, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину.



По его словам, этому будет предшествовать ядерная провокация со стороны Киева. Рогов уверен, что Украине нужен повод, чтобы на саммите НАТО продавить решение о введении ограниченного контингента альянса.

Напряженной ситуация накануне «решающего» саммита остается и вокруг Запорожской АЭС. Киев продолжает уверять мировое сообщество, что Москва готовится к провокациям на объекте. При этом российская сторона делает все, чтобы не допустить атаки Киева.