СМИ: США не одобрили поставки Украине снарядов для Patriot

Американская администрация не одобрила Украине поставку ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщает The Washington Post.

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По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не утвердил поставку снарядов для Киева из других стран. Он не заблокировал эти поставки, но и не завершил необходимые процедуры для их одобрения. Боеприпасы американского производства поставляются за рубеж в соответствии с соглашением, согласно которому передача в третьи страны требует одобрения со стороны США.

Ранее стало известно, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных комплексов американского производства Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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