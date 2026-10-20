СМИ: США не одобрили поставки Украине снарядов для Patriot

По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не утвердил поставку снарядов для Киева из других стран. Он не заблокировал эти поставки, но и не завершил необходимые процедуры для их одобрения. Боеприпасы американского производства поставляются за рубеж в соответствии с соглашением, согласно которому передача в третьи страны требует одобрения со стороны США.

Ранее стало известно, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных комплексов американского производства Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

