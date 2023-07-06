Рогов: Контингент НАТО может быть введен на Украину
Контингент Североатлантического альянса может быть введен на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, это может произойти после саммита НАТО в Вильнюсе. С этой целью в планах украинского президента Владимира Зеленского присутствует «ядерная провокация». Ограниченный контингент оккупационных сил может быть введен «из Польши и прибалтийских республик».
Рогов указал, что в Офисе Зеленского «такая формула активно обсуждается».
Ситуация вокруг возможной диверсии на Запорожской АЭС продолжает накаляться. В Кремле заявили в среду о большой вероятности провокации киевского режима, предупредив о ее катастрофических последствиях, в МИД РФ возмутились, что президент Украины «держит мир в заложниках», при этом в МАГАТЭ опровергли слухи о том, что АЭС якобы может быть заминирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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