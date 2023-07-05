Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям

Парламентарий призвал отказаться от ультиматумов и угроз в адрес России. По его мнению, Западу не следует ставить условием приема Украины в НАТО наступление «идеального мира» в стране.

«Следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО», - сказал Рот в интервью газете Die Zeit.

По словам депутата, в отношении этих территорий будет действовать статья НАТО о коллективной обороне. На другие области Украины обязательства об оказании помощи распространяться не будет, подчеркнул он.

В интервью румынскому телеканалу Digi 24 заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность, что отношения с Киевом выйдут на новый уровень на июльском саммите альянса, передает «Радиоточка НСН».

