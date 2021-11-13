Рукотворный кризис. В Белоруссии Лукашенко обвинили в создании миграционного коллапса

Президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.

«Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет», - заявил лидер России.

Путин также высказал надежду и на налаживание прямого контакта Белоруссии с Евросоюзом, в первую очередь – именно с ФРГ, куда мигранты стремятся больше всего.