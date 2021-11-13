Рукотворный кризис. В Белоруссии Лукашенко обвинили в создании миграционного коллапса
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о причинах миграционного кризиса на границе Белоруссии и реакции России.
Президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.
«Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет», - заявил лидер России.
Путин также высказал надежду и на налаживание прямого контакта Белоруссии с Евросоюзом, в первую очередь – именно с ФРГ, куда мигранты стремятся больше всего.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. Он считает, в России понимают сложность ситуации.
«Думаю, на официальном уровне в России понимают риски, которые возникли в связи с миграционным кризисом. Тем более, это затрагивает российские интересы. Если говорить об ответных санкциях Евросоюза, и Польша полностью перекроет транзит грузов, то, конечно, пострадают тысячи российских организаций. Убытки будут исчисляться десятками миллионов долларов ежедневно. Потому что это – грузы, тем более, Новый год движется. И, конечно, виновен в этом Лукашенко. Акции российского «Аэрофлота» упали в течение дня на какой-то процент – пусть Лукашенко компенсирует убытки, которая понесла компания из-за возникшего кризиса, и в том числе репутационные издержки. Почему-то Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ – прим. НСН) – не выставляет счет Лукашенко, а пытается обвинить в этом западных партнеров», - отметил эксперт.
По его мнению, в Минске приняли решение прекратить перевозку самолетами «Белавиа» граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию под угрозой введения новых санкций со стороны стран Запада, а также получив сигналы из Москвы.
«Те сообщения, которые были переданы по дипломатическим каналам, в том числе через Москву, воздействовали на официальный Минск. Была еще официальная позиция Турции, которая отказалась принимать на свои борта граждан, прибывающих в Белоруссию, без дипломатических паспортов. Думаю, это было комплексное решение», - считает эксперт.
Болкунец убежден, что доставка мигрантов в Белоруссию из Ирака, Сирии и Йемена для создания миграционного кризиса на границе с ЕС – сознательный шаг минского руководства.
«Лукашенко может новую схему придумать, потому что некоторые самолеты совершают чартерные рейсы (с мигрантами – прим. НСН). Ведь в последние дни было очень много рейсов, трафик увеличился в разы. Доходило до того, что самолеты тысячи мигрантов перевозили. Летом отдельные рейсы были двухпалубные. Их вместимость – до 450 человек. Беларусь не является туристической меккой, особенно для таких стран. Очевидно, что это было сознательное, рукотворное действо, совершенное белорусским руководством. Кроме официальных рейсов были чартеры «Белавиа». Эти факты – не иголка в стоге сена. Все рейсы видны, видно, кто, куда летает, какие визы дает, какую роль играет Комитет госбезопасности Белоруссии, какую роль играет белорусский МИД, белорусское посольство», - заявил политолог.
По мнению эксперта, отмена рейсов «Белавиа» из Сирии, Ирака и Йемена – мера недостаточная, чтобы урегулировать ситуацию на границе Белоруссии и Польши.
«Думаю, что в такой ситуации европейские страны должны потребовать от Турции закрыть все посольства Белоруссии в этой стране, чтобы они не выдавали никакие визы. То же самое -потребовать от других партнеров. В Ираке закрыть посольство и консульство, выгнать оттуда посла – это тоже повлияет на решение вопроса», - отмечает собеседник НСН.
Ситуация с нелегальными мигрантами коснулась и других стран, граничащих с Белоруссией. Так, правительство Литвы ранее во вторник одобрило введение режима чрезвычайного положения в приграничных районах. Протяженность границы между двумя странами составляет 678,819 км.
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