«Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания «Белавиа» перестанет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — отметили в авиакомпании.

Пассажиры, попавшие под запрет, могут полностью вернуть потраченные на билеты средства по месту приобретения.

Аналогичные ограничения вводит авиаперевозчик Turkish Airlines. Компания не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии, исключение составят держатели дипломатических паспортов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииТурцияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры