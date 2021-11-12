«Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — отметили в авиакомпании.

Пассажиры, попавшие под запрет, могут полностью вернуть потраченные на билеты средства по месту приобретения.

Аналогичные ограничения вводит авиаперевозчик Turkish Airlines. Компания не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии, исключение составят держатели дипломатических паспортов.

