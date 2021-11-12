«Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
Авиакомпания «Белавиа» перестанет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — отметили в авиакомпании.
Пассажиры, попавшие под запрет, могут полностью вернуть потраченные на билеты средства по месту приобретения.
Аналогичные ограничения вводит авиаперевозчик Turkish Airlines. Компания не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии, исключение составят держатели дипломатических паспортов.
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