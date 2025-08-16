СМИ: Число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз
В российских школах станет в десять раз меньше детей мигрантов, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, годом ранее школы в центральных регионах страны набирали порядка 200–250 детей иностранцев, а в этом году из-за тестов на знание русского языка их количество кратно снизилось.
Так, например, в Воронежской области из 16 детей только восемь смогли пройти тестирование, хотя в прошлом году в этом регионе в школу приняли около 200 детей мигрантов. При этом власти обещают, что у всех, кто не сдал, будет шанс до 1 сентября подтянуть свои знания и все пересдать.
В России следует на законодательном уровне запретить принимать в один школьный класс более одного ребёнка-мигранта, соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову ранее направили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
