СМИ: Число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз

По данным СМИ, годом ранее школы в центральных регионах страны набирали порядка 200–250 детей иностранцев, а в этом году из-за тестов на знание русского языка их количество кратно снизилось.



Так, например, в Воронежской области из 16 детей только восемь смогли пройти тестирование, хотя в прошлом году в этом регионе в школу приняли около 200 детей мигрантов. При этом власти обещают, что у всех, кто не сдал, будет шанс до 1 сентября подтянуть свои знания и все пересдать.

В России следует на законодательном уровне запретить принимать в один школьный класс более одного ребёнка-мигранта, соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову ранее направили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

