«Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Перевозчик отмечает, что транзит граждан Ирана, Ирака, Сирии через Россию на белорусскую территорию затруднен из-за необходимости получения транзитных виз РФ.

Кроме того, в «Аэрофлоте» сообщили о возможном обращении в суд на фоне появления информации о якобы грядущем введении Евросоюзом санкций против авиакомпании. По данным агентства Bloomberg, ЕС может ввести ограничения в отношении перевозчика из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

