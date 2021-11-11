«Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
Компания «Аэрофлот» опровергла данные о причастности к массовой перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», — подчеркнули в «Аэрофлоте».
Перевозчик отмечает, что транзит граждан Ирана, Ирака, Сирии через Россию на белорусскую территорию затруднен из-за необходимости получения транзитных виз РФ.
Кроме того, в «Аэрофлоте» сообщили о возможном обращении в суд на фоне появления информации о якобы грядущем введении Евросоюзом санкций против авиакомпании. По данным агентства Bloomberg, ЕС может ввести ограничения в отношении перевозчика из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
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