Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП в районах у границы с Белоруссией
Правительство Литвы одобрило введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Об этом сообщает ТАСС.
«Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Накануне министерство внутренних дел Литвы предложило ввести режим ЧП из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе. По оценкам литовских властей, на границе находится около 3 тысяч нелегалов, отмечает телеканал «360». Из-за ситуации с мигрантами будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП в районах у границы с Белоруссией
- Депутат Рады Кива: Шанс Зеленского в Путине
- Спасатели эвакуировали моряков с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine
- Авторы роликов про «депутата» Наливкина попали под уголовную статью
- СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников
- В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей
- Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников
- В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19
- Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов
- Лавров заявил о попытках извне ослабить партнерство России и Казахстана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru