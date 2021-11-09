Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП в районах у границы с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Об этом сообщает ТАСС.

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«Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Накануне министерство внутренних дел Литвы предложило ввести режим ЧП из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе. По оценкам литовских властей, на границе находится около 3 тысяч нелегалов, отмечает телеканал «360». Из-за ситуации с мигрантами будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице, пишет RT.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:МигрантыБелоруссияЛитва
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