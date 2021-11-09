Нелегалы на пороге: Польша отбивается от мигрантов из Белоруссии
Скопление мигрантов на польско-белорусской границе становится проблемой для всех стран в регионе, при этом о состоянии самих людей мало кто заботится.
Польская армия выдвигается к границе с Белоруссией напротив лагеря беженцев, заявил государственный пограничный комитет Белоруссии. Отмечается, что к линии границы с польской стороны не пропускают журналистов, сотрудников международных правозащитных и гуманитарных организаций, в то время как мигранты не проявляют агрессию. В Белоруссии отметили, что иностранцы находятся в угнетенном физическом и моральном состоянии, им не хватает еды и предметов первой необходимости. Среди них множество детей и беременных женщин.
Польская сторона обвиняет в миграционном кризисе Белоруссию. Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик накануне заявил, что Минск доведет ситуацию до человеческих жертв. При этом руководство Белоруссии отвергает обвинения, заявляя о том, что лишь перестало противодействовать нелегалам после введения санкций со стороны ЕС. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что европейские страны «сами их позвали».
«Мы их [беженцев] просим: вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. "Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем". Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция», - подчеркнул Лукашенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
В октябре парламент Польши утвердил законопроект о сооружении на границе с Белоруссией забора заграждения, противодействующего нелегальной миграции, уже возведено более 80 км забора с колючей проволокой. С начала августа около 16 тысяч иностранцев пытались попасть в Польшу с территории Белоруссии, из них около 1,8 тысяч были задержаны. Польские пограничники также сообщали о попытках силового пересечения границы «большими агрессивно настроенными группами» мигрантов.
Ряд европейских политиков, а также белорусские оппозиционеры обвиняют в разжигании кризиса действующее руководство Белоруссии. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз.
«Собрана доказательная база, которая показывает, что к этому причастны МИД, спецслужбы Белоруссии и администрация президента Лукашенко. Это сделано сознательно, чтобы таким образом отомстить странам ЕС, в частности Польше и Литве, за непризнание Лукашенко в качестве законного президента. Он рассчитывает, что миграционный кризис может заставить страны НАТО и ЕС сесть непосредственно с ним за стол переговоров. Лукашенко много раз говорил, что признание его президентом приведёт к завершению кризиса», - пояснил политолог. По его данным, беженцев вывозят обманом, обещая им в Евросоюзе «благополучное будущее».
Российское руководство не осталось в стороне от ситуации. Сложности на белорусско-польской границе не должны угрожать безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram негативно оценила политику Польши по отношению к мигрантам.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», - заявила Захарова.
В сентябре этого года Лукашенко объявил об отмене соглашения о реадмиссии нелегальных мигрантов. При этом политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил, что в случае отмены документа белорусы будут ограничены в посещении стран Евросоюза.
«Такие поездки после того, как отменят соглашение о реадмиссии, будут значительно осложнены. Я хочу подчеркнуть, что кризис с мигрантами, конечно, существует. И пока действует оглашение о реадмиссии, можно договариваться хотя бы частично о том, чтобы граждане третьих стран, пересекающие границу Беларуси и Евросоюза, всё-таки на вполне себе законных основаниях возвращались домой. И каждая сторона брала на себя часть ответственности», - резюмировал он.
Ситуация с нелегальными мигрантами коснулась и других стран, граничащих с Белоруссией. Так, правительство Литвы ранее во вторник одобрило введение режима чрезвычайного положения в приграничных районах. Протяженность границы между двумя странами составляет 678,819 км.
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