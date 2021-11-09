Нелегалы на пороге: Польша отбивается от мигрантов из Белоруссии

Польская сторона обвиняет в миграционном кризисе Белоруссию. Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик накануне заявил, что Минск доведет ситуацию до человеческих жертв. При этом руководство Белоруссии отвергает обвинения, заявляя о том, что лишь перестало противодействовать нелегалам после введения санкций со стороны ЕС. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что европейские страны «сами их позвали».

«Мы их [беженцев] просим: вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. "Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем". Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция», - подчеркнул Лукашенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

В октябре парламент Польши утвердил законопроект о сооружении на границе с Белоруссией забора заграждения, противодействующего нелегальной миграции, уже возведено более 80 км забора с колючей проволокой. С начала августа около 16 тысяч иностранцев пытались попасть в Польшу с территории Белоруссии, из них около 1,8 тысяч были задержаны. Польские пограничники также сообщали о попытках силового пересечения границы «большими агрессивно настроенными группами» мигрантов.



Ряд европейских политиков, а также белорусские оппозиционеры обвиняют в разжигании кризиса действующее руководство Белоруссии. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз.

«Собрана доказательная база, которая показывает, что к этому причастны МИД, спецслужбы Белоруссии и администрация президента Лукашенко. Это сделано сознательно, чтобы таким образом отомстить странам ЕС, в частности Польше и Литве, за непризнание Лукашенко в качестве законного президента. Он рассчитывает, что миграционный кризис может заставить страны НАТО и ЕС сесть непосредственно с ним за стол переговоров. Лукашенко много раз говорил, что признание его президентом приведёт к завершению кризиса», - пояснил политолог. По его данным, беженцев вывозят обманом, обещая им в Евросоюзе «благополучное будущее».

Российское руководство не осталось в стороне от ситуации. Сложности на белорусско-польской границе не должны угрожать безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram негативно оценила политику Польши по отношению к мигрантам.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», - заявила Захарова.