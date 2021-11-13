В МИД заявили об абсурдности обвинений России в миграционном кризисе

«Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным», - цитирует Лукьянцева РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в формате «2+2» назвал нелепыми обвинения России в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.

На границе Белоруссии и Польши несколько тысяч мигрантов скопились в надежде оказаться в странах ЕС. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился после слов Президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна больше не будет контролировать поток нелегальных мигрантов из-за санкций Евросоюза.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз.

«Собрана доказательная база, которая показывает, что к этому причастны МИД, спецслужбы Белоруссии и администрация президента Лукашенко. Это сделано сознательно, чтобы таким образом отомстить странам ЕС, в частности Польше и Литве, за непризнание Лукашенко в качестве законного президента. Он рассчитывает, что миграционный кризис может заставить страны НАТО и ЕС сесть непосредственно с ним за стол переговоров. Лукашенко много раз говорил, что признание его президентом приведёт к завершению кризиса», - пояснил политолог. По его данным, беженцев вывозят обманом, обещая им в Евросоюзе «благополучное будущее».



