Дипломатические связи между Китаем и КНДР существуют с 1949 года, но их развитие не было безоблачным. Один из наиболее серьёзных кризисов случился в 2006 году, когда КНДР провела испытания ядерного оружия и вышла из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе. В тот период Китай осудил действия Пхеньяна, назвав испытательные взрывы нарушением международных договорённостей, и поддержал санкции ООН против КНДР.

Постепенное восстановление отношений началось в 2018 году: тогда Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном на китайской территории. В 2019 году китайский лидер впервые за 14 лет совершил визит в КНДР.



Пандемия COVID‑19 прервала дипломатический диалог. До 2023 года Китай держал границы закрытыми. В этот период КНДР начала активнее развивать отношения с Россией. К 2025 году товарооборот между Китаем и КНДР восстановился до допандемийного уровня, а страны возобновили железнодорожное сообщение.

Нынешний визит китайского лидера в Пхеньян — первый после пандемии. Он демонстрирует, что, несмотря на международные санкции и усилия Запада по изоляции КНДР, страна не оказалась в полной политической и экономической изоляции. Особое значение встречи подчёркивает тот факт, что КНДР — единственный стратегический союзник Китая, с которым заключён договор о дружбе и взаимной помощи, предусматривающий в том числе взаимную оборону. Визит приурочен к 65‑летней годовщине этого соглашения.