Из-за ревности к России? Почему Си Цзиньпин посетил КНДР впервые за семь лет
Си Цзиньпин впервые за семь лет приехал в Пхеньян с государственным визитом, что подчёркивает особую значимость отношений между КНР и КНДР.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Пхеньян с государственным визитом — впервые за семь лет. В ходе переговоров он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Особенность этого события в том, что ранее встречи китайского лидера с президентами США и России проходили на территории Китая. Нынешний личный визит в КНДР подчёркивает особую значимость отношений между Пекином и Пхеньяном в текущей международной обстановке, считают эксперты.
Дипломатические связи между Китаем и КНДР существуют с 1949 года, но их развитие не было безоблачным. Один из наиболее серьёзных кризисов случился в 2006 году, когда КНДР провела испытания ядерного оружия и вышла из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе. В тот период Китай осудил действия Пхеньяна, назвав испытательные взрывы нарушением международных договорённостей, и поддержал санкции ООН против КНДР.
Постепенное восстановление отношений началось в 2018 году: тогда Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном на китайской территории. В 2019 году китайский лидер впервые за 14 лет совершил визит в КНДР.
Пандемия COVID‑19 прервала дипломатический диалог. До 2023 года Китай держал границы закрытыми. В этот период КНДР начала активнее развивать отношения с Россией. К 2025 году товарооборот между Китаем и КНДР восстановился до допандемийного уровня, а страны возобновили железнодорожное сообщение.
Нынешний визит китайского лидера в Пхеньян — первый после пандемии. Он демонстрирует, что, несмотря на международные санкции и усилия Запада по изоляции КНДР, страна не оказалась в полной политической и экономической изоляции. Особое значение встречи подчёркивает тот факт, что КНДР — единственный стратегический союзник Китая, с которым заключён договор о дружбе и взаимной помощи, предусматривающий в том числе взаимную оборону. Визит приурочен к 65‑летней годовщине этого соглашения.
В 2024 году КНДР заключила оборонный пакт с Россией, чем обеспокоила США. Американская сторона рассчитывала, что Китай воспрепятствует укреплению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, но Пекин предпочёл не вмешиваться.
Визит Си Цзиньпина показывает, что Китай намерен и дальше развивать сотрудничество с КНДР вопреки попыткам США ослабить эти связи. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что на встрече с Си Цзиньпином стороны договорились о необходимости денуклеаризации КНДР. Однако Китай не подтвердил эту информацию, а в КНДР подчеркнули, что вопрос ядерного разоружения на переговорах не поднимался.
Кроме того, напряжённая риторика со стороны США и Японии заставляет Китай уделять больше внимания вопросам обороны. КНДР выполняет для Китая роль буферного государства, отделяя его от Южной Кореи — союзника США. Сотрудничество с ядерными державами — Россией и КНДР — служит чётким сигналом Западу о потенциальных рисках в случае агрессивных действий. По оценке Daily Mail, объединение вооружённых сил России, КНДР и Китая может превзойти по мощности силы НАТО. При этом Пекин стремится сохранять баланс во внешней политике, избегая прямой конфронтации с США.
Некоторые эксперты полагают, что Китай не хочет терять влияние на КНДР из‑за растущего сближения Пхеньяна с Москвой. За последние три года отношения России и КНДР заметно укрепились — особенно в военно‑технической и экономической сферах. Для КНДР сотрудничество с Россией стало возможностью диверсифицировать внешнеэкономические связи, хотя Китай по‑прежнему остаётся её главным торговым партнёром. Визит Си Цзиньпина демонстрирует намерение Пекина сохранить влияние на политику Пхеньяна.
Для России выгодно, чтобы баланс в треугольнике «Китай — КНДР — Россия» сохранялся. Пекин придерживается стратегии «мягкого сдерживания» в отношении ядерных амбиций КНДР. При этом Пхеньян открыто заявляет о планах расширять свой ядерный потенциал, а закреплённое в государственной доктрине право на превентивное применение ядерного оружия создаёт риск гонки вооружений в регионе. Стабильность в Азии отвечает интересам и Китая, и России. Встречи на высшем уровне позволяют странам согласовать позиции и выработать общую линию с учётом взаимных интересов.
Научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин говорил НСН, что несмотря на некоторое недопонимание в вопросах ядерного оружия, Китай и КНДР связывают многовековые культурные и торговые связи, которые стороны намерены упрочить.
«Были сообщения о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. По сообщениям западных источников, якобы Китай и США высказались за то, чтобы Корейский полуостров оставался без ядерного оружия. Если это правда, вряд ли это с энтузиазмом будет принято в Северной Корее, поскольку КНДР однозначно высказалась о том, что стала ядерной державой. Этот статус закреплен в конституции, отказываться от этого статуса она не собирается. Получается, что Китай, с которым у КНДР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривающий оказание военной помощи в случае конфликта, окажется в состоянии конфликта в союзе со страной, которая имеет ядерное оружие. Конечно, Китай эта ситуация беспокоит. Возможно, визит Си Цзиньпина будет связан с тем, чтобы получить определенные гарантии, что КНДР будет крайне ответственно относиться к своему статусу ядерной державы и соблюдать обещания использовать ядерное оружие исключительно в случае нападения на страну», — сказал Жебин.
РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ СМИ
Мировые СМИ активно обсуждают государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР — первую зарубежную поездку китайского лидера в этом году. Событие привлекло внимание не только из‑за длительности перерыва, но и на фоне недавних встреч китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые проходили на территории Китая.
Al Jazeera задаётся вопросом: почему Си Цзиньпин решил посетить КНДР именно сейчас? Издание отмечает постепенное сокращение зарубежных поездок китайского лидера в последние годы и подчёркивает: сам факт решения Си отправиться в Пхеньян демонстрирует особое значение, которое Китай придаёт этой поездке. Перед визитом председатель КНР опубликовал редакционную статью, где заявил, что отношения между Пекином и Пхеньяном находятся на «новой исторической точке отправления».
По информации CNN, визит носит знаковый характер: он состоялся спустя всего несколько недель после переговоров Си Цзиньпина с лидерами США и России. Китайские государственные СМИ представили поездку как возможность «нарисовать новый план развития отношений между двумя сторонами» и «внести новый вклад в региональный мир, стабильность и процветание», отмечают журналисты телеканала.
Агентство Bloomberg обращает внимание на тёплый приём, оказанный Си Цзиньпину в КНДР, и одновременно напоминает о жёсткой позиции Пхеньяна по ядерному вопросу. По мнению экспертов, опрошенных изданием, приоритет улучшения отношений с Пхеньяном для сохранения и расширения влияния Китая на КНДР сейчас важнее для Си Цзиньпина, чем продвижение решения ядерной проблемы. Визит подчёркивает, что Пекин остаётся важнейшим политическим покровителем и экономической опорой Пхеньяна.
Washington Post рассматривает встречу Си и Ким Чен Ына в контексте глобальных геополитических сдвигов. По оценке издания, лидеры двух стран стремятся укрепить свои отношения, объединяясь против западного глобального порядка. «Саммит проходит в то время, когда Китай позиционирует себя как глобальный игрок, проецирующий стабильность в противовес Западу», — подчёркивает газета.
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