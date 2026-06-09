СМИ: КНДР является самой удивительной историей экономического успеха в мире
Ситуация в Северной Корее является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», сообщает The Wall Street Journal.
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По данным издания, правящая элита КНДР сейчас «богаче, чем когда-либо», несмотря на действующие международные санкции. Значительную роль в процветании северокорейской экономики сыграли поставки товаров и финансовая поддержка со стороны Китая, а также продажа оружия России.
Сегодня Пхеньян не только ведет активную торговлю, но и наращивает возможности по обходу ограничительных мер, импортируя больше энергии, комплектующих и материалов. В настоящее время в стране завершились крупные строительные проекты, годами остававшиеся замороженными. Это новая больница в Пхеньяне, тепличный и курортный комплексы. КНДР расширяет сеть государственных магазинов и аптек, а также увеличивает вместимость нефтехранилищ.
По данным южнокорейских экспертов, в порты КНДР приходит больше судов с энергоносителями, а ночная освещенность страны за последние пять лет возросла в три раза.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею с государственным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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