КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына
Северная Корея внесла изменения в свою ядерную политику после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американского удара в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает телеканал NDTV.
22 марта на заседании парламента КНДР были утверждены поправки в конституцию страны. Теперь в случае гибели или недееспособности Ким Чен Ына вследствие иностранной атаки предусматривается автоматический и немедленный ядерный ответ.
Кроме того, из основного закона полностью исключены положения о возможном объединении с Южной Кореей. В обновлённой версии конституции территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство.
При этом в документе не затрагиваются вопросы спорной морской границы в Жёлтом море, в частности — статус Северной пограничной линии, фактически выполняющей роль морской границы между двумя Кореями. Из конституции также убраны все формулировки, связанные с воссоединением государств, включая выражения «мирное объединение» и «великое национальное единство».
Ранее президент РФ Владимир Путин покатал лидера КНДР Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына
- Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений
- Песков рассказал, как пришел к изучению турецкого языка
- СМИ узнали о планах АдГ перезапустить «Северный поток» после выборов в Померании
- Стало известно о попытке ВСУ под Купянском повторить легендарную операцию ВС РФ
- Рябков: РФ с иронией смотрит на попытки Запада показать безразличие к запуску «Сармата»
- Импичмент Трампа: Как Иран доказывает статус «четвертой сверхдержавы»
- Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России
- СМИ: Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии
- «Капитальный удар»: Чем для США и Израиля обернулся конфликт с Ираном