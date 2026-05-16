КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына

22 марта на заседании парламента КНДР были утверждены поправки в конституцию страны. Теперь в случае гибели или недееспособности Ким Чен Ына вследствие иностранной атаки предусматривается автоматический и немедленный ядерный ответ.



Кроме того, из основного закона полностью исключены положения о возможном объединении с Южной Кореей. В обновлённой версии конституции территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство.



При этом в документе не затрагиваются вопросы спорной морской границы в Жёлтом море, в частности — статус Северной пограничной линии, фактически выполняющей роль морской границы между двумя Кореями. Из конституции также убраны все формулировки, связанные с воссоединением государств, включая выражения «мирное объединение» и «великое национальное единство».

