КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына

Северная Корея внесла изменения в свою ядерную политику после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американского удара в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает телеканал NDTV.

22 марта на заседании парламента КНДР были утверждены поправки в конституцию страны. Теперь в случае гибели или недееспособности Ким Чен Ына вследствие иностранной атаки предусматривается автоматический и немедленный ядерный ответ.

Кроме того, из основного закона полностью исключены положения о возможном объединении с Южной Кореей. В обновлённой версии конституции территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство.

При этом в документе не затрагиваются вопросы спорной морской границы в Жёлтом море, в частности — статус Северной пограничной линии, фактически выполняющей роль морской границы между двумя Кореями. Из конституции также убраны все формулировки, связанные с воссоединением государств, включая выражения «мирное объединение» и «великое национальное единство».

ФОТО: РИА Новости
