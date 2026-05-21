«Ядерка», торговля и культура: Зачем Си Цзиньпин поедет в КНДР
Несмотря на некоторое недопонимание в вопросах ядерного оружия, Китай и КНДР связывают многовековые культурные и торговые связи, которые стороны намерены упрочить, сказал НСН Александр Жебин.
Главной темой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею, по всей видимости, станет обладание КНДР ядерным оружием, цель Пекина — получить гарантии, что Пхеньян будет использовать ядерное оружие, только если на него нападут. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею уже на следующей неделе, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленные источники. Согласно одному из источников, китайский лидер может попытаться выступить посредником в отношениях между КНДР и США. Жебин предположил, что одной из целей визита Си Цзиньпина в Северной Корею станет обсуждение ядерного статуса КНДР.
«Были сообщения о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. По сообщениям западных источников, якобы Китай и США высказались за то, чтобы Корейский полуостров оставался без ядерного оружия. Если это правда, вряд ли это с энтузиазмом будет принято в Северной Корее, поскольку КНДР однозначно высказалась о том, что стала ядерной державой. Этот статус закреплен в конституции, отказываться от этого статуса она не собирается. Получается, что Китай, с которым у КНДР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривающий оказание военной помощи в случае конфликта, окажется в состоянии конфликта в союзе со страной, которая имеет ядерное оружие. Конечно, Китай эта ситуация беспокоит. Возможно, визит Си Цзиньпина будет связан с тем, чтобы получить определенные гарантии, что КНДР будет крайне ответственно относиться к своему статусу ядерной державы и соблюдать обещания использовать ядерное оружие исключительно в случае нападения на страну», — сказал Жебин.
По мнению собеседника НСН, это будет очень напряженный разговор для обеих сторон.
«Я думаю, это будет очень непростой аспект для наших китайских партнеров, учитывая, что Северная Корея была очень недовольна тем, как Пекин голосовал в Совбезе ООН с осуждением ядерных программ КНДР. Те жесточайшие резолюции, которые были предприняты против КНДР и привели практически к полной заморозке международных расчетов, серьезным затруднениям для ее внешней торговли и внешнеэкономической деятельности, были приняты при поддержке и Китая, и России. Для нас этот период однозначно прошел, а с Китаем, видимо, ситуация не вполне ясна. Возможно, одна из главных целей Си Цзиньпина — прояснить эту ситуацию для корейцев, это одна из наиболее важных проблем между двумя странами в области политической и военно-политической безопасности», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, указал Жебин, Пекин и Пхеньян связывают многовековые партнерские отношения, которые сейчас укрепляются.
«Между двумя странами есть огромный диапазон проблем и вопросов двухстороннего сотрудничества, которое пострадало во время пандемии. Сейчас оно начинает восстанавливаться: стороны восстановили авиасообщение и железнодорожное сообщение. Не исключаю, что идет обсуждение и других вопросов. Китай — это крупнейший торговый партнер КНДР, предполагаю, что обе стороны хотели бы достичь более высоких показателей. У стран почти 1400 километров общей границы, китайцы и корейцы на протяжении веков торговали друг с другом. Иногда эти связи усиливались, иногда ослабевали. Словом, у них наработан очень большой опыт взаимодействия, которому способствует то, что КНДР, как и Китай, относится к конфуцианскому культурному ареалу. Культурная близость во многом помогает странам найти общий язык и предполагает очень глубокое взаимопроникновение. Пхеньян и Пекин хотят сверить часы, посмотреть на перспективы взаимоотношений и заверить друг друга в том, что они останутся дружественными соседями, которые будут сотрудничать и не станут что-либо предпринимать против жизненно важных интересов друг друга», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что Китай и КНДР, а также Пакистан, Россия и другие государства якобы тайно проводят испытания ядерного оружия.
