Главной темой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею, по всей видимости, станет обладание КНДР ядерным оружием, цель Пекина — получить гарантии, что Пхеньян будет использовать ядерное оружие, только если на него нападут. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею уже на следующей неделе, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленные источники. Согласно одному из источников, китайский лидер может попытаться выступить посредником в отношениях между КНДР и США. Жебин предположил, что одной из целей визита Си Цзиньпина в Северной Корею станет обсуждение ядерного статуса КНДР.

«Были сообщения о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. По сообщениям западных источников, якобы Китай и США высказались за то, чтобы Корейский полуостров оставался без ядерного оружия. Если это правда, вряд ли это с энтузиазмом будет принято в Северной Корее, поскольку КНДР однозначно высказалась о том, что стала ядерной державой. Этот статус закреплен в конституции, отказываться от этого статуса она не собирается. Получается, что Китай, с которым у КНДР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривающий оказание военной помощи в случае конфликта, окажется в состоянии конфликта в союзе со страной, которая имеет ядерное оружие. Конечно, Китай эта ситуация беспокоит. Возможно, визит Си Цзиньпина будет связан с тем, чтобы получить определенные гарантии, что КНДР будет крайне ответственно относиться к своему статусу ядерной державы и соблюдать обещания использовать ядерное оружие исключительно в случае нападения на страну», — сказал Жебин.