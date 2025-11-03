Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях

Россия, Китай, КНДР, Пакистан и другие государства якобы тайно проводят испытания ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Песков: РФ следит за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания

По словам политика, указанные страны испытывают вооружения, но «не рассказывают вам об этом».

«Они проводят их [испытания] глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию», - утверждает глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что США будут проводить ядерные испытания, чтобы «увидеть, как работает» оружие.

