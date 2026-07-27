Путин: Ракета «Циркон» становится точнее в связи с последними применениями
Последние применения российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» показывают, что она становится все более точной, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, на крупных отечественных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. «Последнее применение показывает, что он («Циркон») становится все более и более точным», — заявил глава государства. Путин отметил, что лишь немногие страны обладают гиперзвуковыми ракетами.
Ранее эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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