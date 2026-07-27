Путин: Ракета «Циркон» становится точнее в связи с последними применениями

Последние применения российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» показывают, что она становится все более точной, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Эксперт оценил эффективность ударов «Искандера» и «Циркона» по Киеву

По его словам, на крупных отечественных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. «Последнее применение показывает, что он («Циркон») становится все более и более точным», — заявил глава государства. Путин отметил, что лишь немногие страны обладают гиперзвуковыми ракетами.

Ранее эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссийская АрмияРакетыЦиркон

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