Глава ТЭС Сергей Бейм обвинен в махинациях на миллиард
Стали известны подробности окончательного обвинения, предъявленного совладельцу крупнейшей сети АЗС в Крыму — группы компаний ТЭС Сергея Бейма, сообщает «Коммерсант».
Ему инкриминируется хищение более 1,1 млрд руб. при исполнении десяти контрактов с ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» на поставку топлива на полуостров. Следствие считает, что бизнесмен и его сообщница завысили стоимость фрахта железнодорожного парома, которым оно доставлялось. Защита обвиняемых утверждает, что все договоры заключались на условиях, предложенных заказчиком.
Бейм написал открытое письмо главе государства Владимиру Путину. Он просит дать поручение правоохранительным органам объективно разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга по делу о хищениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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