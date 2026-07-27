Сомнений в победе нет: Чем Россия ответит на новые атаки Украины
ВСУ обстреляли Белгород, Таганрог и Ростов-на-Дону. Дроны были сбиты даже на подлете к Москве.
Украинские беспилотники и авиабомбы атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 27 июля. Есть раненые и погибшие, а ряд аэропортов приостановили работу.
АТАКИ УКРАИНЫ
Супружеская пара в Ростове-на-Дону погибла от налета украинских дронов, еще пять жителей получили травмы, четверых из них пришлось отправить в больницу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Белгородской области были ранены 12 человек в ходе массового обстрела города. Среди пострадавших двое детей, уточнили в оперативном штабе региона.
В Московской и Ярославской областях объявлена беспилотная опасность. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ объявил, что три БПЛА были сбиты на подлете к городу. А в Ярославле ограничено движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы, а также приостановлена работа аэропорта, поделился губернатор Михаил Евраев. Авиагавани также временно не функционируют в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Уфе, Костроме, Бугульме, Нижнекамске, Чебоксарах, Калуге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Казани, Самаре и Кирове.
На территории Крыма в целях безопасности было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Со стороны Тамани въезда ждут 200 машин. А в Севастополе ограничена подача электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
ОТВЕТ ОТ ПУТИНА
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями Военно-морского флота РФ, что ни на секунду не сомневается в победе России в ходе специальной военной операции. Глава государства выразил мнение, что будущее Украины печально.
По его словам, украинские территории по левому берегу от Днепра и юго-восток страны всегда считались частью России, а правобережье и западные части вернутся в состав Венгрии, Польши и Румынии в течение 15 лет. Президент подчеркнул, что таким образом все встанет на свои исторические места. Об этом сообщает Kremlin.ru.
Лидер РФ отметил, что информация в соцсетях о ходе боевых действий зачастую не соответствует действительности, так как публикуется очень много информационного шума, который может ввести в заблуждение неподготовленного человека. Президент признался, что только некоторые блогеры «попадают в точку», в отличие от большинства их коллег.
Верховный главнокомандующий также напомнил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, включая ракеты «Циркон», чье применение становится все более точным. Он указал, что моряки РФ успешно повторяют тактику «москитного флота» императора России Петра I, а именно используют малокалиберные суда, оснащенные, в том числе, ракетами «Калибр» и «Посейдон» для нанесения точечных и массовых ударов по противнику. Путин добавил, что РФ заканчивает тестирование современных беспилотных подводных аппаратов и активно использует их надводные аналоги для поражения целей.
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