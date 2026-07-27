АТАКИ УКРАИНЫ



Супружеская пара в Ростове-на-Дону погибла от налета украинских дронов, еще пять жителей получили травмы, четверых из них пришлось отправить в больницу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Белгородской области были ранены 12 человек в ходе массового обстрела города. Среди пострадавших двое детей, уточнили в оперативном штабе региона.



В Московской и Ярославской областях объявлена беспилотная опасность. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ объявил, что три БПЛА были сбиты на подлете к городу. А в Ярославле ограничено движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы, а также приостановлена работа аэропорта, поделился губернатор Михаил Евраев. Авиагавани также временно не функционируют в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Уфе, Костроме, Бугульме, Нижнекамске, Чебоксарах, Калуге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Казани, Самаре и Кирове.



На территории Крыма в целях безопасности было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Со стороны Тамани въезда ждут 200 машин. А в Севастополе ограничена подача электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.