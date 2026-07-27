Путин: Нарушением международного права Запад выпустил джина из бутылки
Западные страны приняли ряд решений вопреки нормам международного права, сообщил на встрече с военнослужащими Военно-морского флота президент России Владимир Путин.
По его словам, они фактически выпустили «джинна из бутылки». Решения «вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций». Глава государства напомнил, что современная система международных отношений сложилась по итогам Второй мировой войны. Она базируется на Уставе ООН, разработанном странами-победительницами.
Однако после распада Советского Союза — одного из государств-основателей организации — так называемые победители в Холодной войне, включая не только США, но и весь коллективный Запад, решили пересмотреть сложившиеся правила, отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и политической волей для надежной защиты своих границ, страны и граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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