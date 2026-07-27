В МВД рассказали, что россияне могут иметь два загранпаспорта
Гражданин России в соответствии с законом может иметь два загранпаспорта, включая один биометрический. Об этом заявил глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин в интервью ТАСС.
«Есть несколько особенностей, о которых я сейчас расскажу. Первое. Если у вас на руках находится заграничный паспорт так называемого пятилетнего образца, то второй паспорт вы можете получить только в период действия паспорта», - отметил Васенин.
В этом случае второй документ выдается только с биометрическими данными. Такие условия действуют и наоборот, если у россиянина есть биометрический паспорт со сроком действия 10 лет, он может получить второй документ пятилетнего образца.
Как отметил Васенин, иметь два загранпаспорта удобно для оформления нескольких виз, частных поездок или рабочих командировок.
Ранее в МВД опровергли слухи о невозможности получить загранпаспорта в Москве из-за нехватки слотов для записи, пишет 360.ru.
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