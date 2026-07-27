В РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний

За январь—май текущего года зарегистрировано более 3 тысяч зарубежных юридических лиц. Данный показатель является максимальным за восемь лет. Впервые с 2023 года количество регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций.

Зарубежные бизнесы привлекают освободившиеся после ухода западных брендов ниши, большой рынок и возможность работать без лишних посредников. Основной приток обеспечивают Китай и страны СНГ, Турция, ОАЭ, Индия и Южная Корея.

Китайские бренды осваивают электронную коммерцию, розничную торговлю и строительство. Новых игроков, прежде всего, интересуют направления, связанные с импортозамещением и локализацией. Среди них — промышленная электроника, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковка, полимеры, фармацевтика, косметика и БАДы.

В числе главных сфер также оптовая и интернет-торговля, поставки автомобилей, оборудования, электроники, одежды, товаров для дома и производственных комплектующих.

Как заявил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин, говорить об устойчивой тенденции пока рано. Часть иностранных компаний остается на российском рынке потому, что их выходу мешают юридические ограничения, а потенциальных новых игроков останавливает угроза вторичных санкций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

