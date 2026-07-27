В Ростове-на-Дону при воздушной атаке погибли два человека

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как уточнил губернатор, погибла супружеская пара.

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«Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному - с легкими ранениями - на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова», - написал Слюсарь на платформе «Макс».

После атаки зафиксированы разрушения в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение БПЛА стало причиной возгораний на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домов. Кроме того, было разрушено остекление в социальном учреждении, в нескольких частных домовладениях и на верхних этажах многоэтажного дома.

Ранее в Белгороде из-за массированной атаки беспилотников ВСУ пострадали 12 человек, в их числе двое детей, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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