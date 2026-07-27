Депутат Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить многодетным семьям получать денежную компенсацию в размере 1 млн рублей вместо бесплатного земельного участка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

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Документ предлагает «закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка». Сейчас российские семьи, которые воспитывают трех и более детей, могут получить земельный участок бесплатно. При этом регионам разрешено вводить и другие меры поддержки.

Законопроект предлагает установить на федеральном уровне денежную компенсацию, чтобы такая мера стала доступна всем многодетным семьям.

Ранее Сергей Миронов предложил ввести систему поощрений для россиян, которые ведут здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ГосдумаСергей МироновМногодетные Семьи

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