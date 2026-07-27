Депутат Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Документ предлагает «закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка». Сейчас российские семьи, которые воспитывают трех и более детей, могут получить земельный участок бесплатно. При этом регионам разрешено вводить и другие меры поддержки.

Законопроект предлагает установить на федеральном уровне денежную компенсацию, чтобы такая мера стала доступна всем многодетным семьям.

Ранее Сергей Миронов предложил ввести систему поощрений для россиян, которые ведут здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации, пишет 360.ru.

