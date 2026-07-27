Конор Макгрегор выбыл из UFC на год из-за травмы
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор не сможет участвовать в поединках в течение года из-за травмы, полученной во время боя против американца Макса Холлоуэя. Об этом рассказал президент UFC Дэйна Уайт, передает ТАСС.
«Макгрегор выбыл на год», - указал Уайт.
Ранее Холлоуэй одержал победу над Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе. Ирландский спортсмен на первых секундах боя получил травму колена и не смог продолжить поединок. Боец проиграл техническим нокаутом, напоминает 360.ru. Позднее стало известно, что у Макгрегора травма передней крестообразной связки колена, и ему предстоит операция.
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