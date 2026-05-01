Белый дом: Денуклеаризация КНДР - общая цель США и Китая
18 мая 202600:01
Денис Постольский
Администрация США выступила с заявлением по итогам визита в Пекин американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
В Белом доме назвали общую цель двух стран и указали, что стороны стремятся к денуклеаризации КНДР. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили эти намерения.
Лидер КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию для президента США Дональда Трампа по резиденции Чжуннаньхай, напомнил о визите президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
