Роскачество рассказало россиянам, как обезопасить покупки в интернете
Отдельную виртуальную карту следует выпустить россиянам для покупок в интернете, чтобы обезопасить операции. Об этом рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с РИА Новости.
Эксперт призвала не использовать основную, зарплатную карту на маркетплейсах или сомнительных сайтах.
«Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций», - рассказала Вяльшина.
Она также посоветовала установить в банковском приложении лимиты на дневные траты и на онлайн-операции. Так злоумышленники не смогут украсть все средства, даже если получат данные карты.
Кроме того, Вяльшина напомнила, что звонки из «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» с требованием срочно переводить деньги на «безопасный счет» или продиктовать код из сообщения - мошеннические, и следует сразу прекращать такие разговоры.
Ранее в Роскачестве предупредили, что россиянам могут заблокировать счета или начать их проверку из-за смешных комментариев к банковскому платежу или переводу, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над Россией сбили 276 украинских беспилотников
- Экс-депутат парламента Финляндии захотел получить российское гражданство
- Сомнений в победе нет: Чем Россия ответит на новые атаки Украины
- Роскачество рассказало россиянам, как обезопасить покупки в интернете
- Конор Макгрегор выбыл из UFC на год из-за травмы
- Депутат Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка
- В МВД рассказали, что россияне могут иметь два загранпаспорта
- В Ростове-на-Дону при воздушной атаке погибли два человека
- Путин: Нарушением международного права Запад выпустил джина из бутылки
- В РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний