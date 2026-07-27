Роскачество рассказало россиянам, как обезопасить покупки в интернете

Отдельную виртуальную карту следует выпустить россиянам для покупок в интернете, чтобы обезопасить операции. Об этом рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с РИА Новости.

Эксперт призвала не использовать основную, зарплатную карту на маркетплейсах или сомнительных сайтах.

«Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций», - рассказала Вяльшина.

Она также посоветовала установить в банковском приложении лимиты на дневные траты и на онлайн-операции. Так злоумышленники не смогут украсть все средства, даже если получат данные карты.

Кроме того, Вяльшина напомнила, что звонки из «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» с требованием срочно переводить деньги на «безопасный счет» или продиктовать код из сообщения - мошеннические, и следует сразу прекращать такие разговоры.

Ранее в Роскачестве предупредили, что россиянам могут заблокировать счета или начать их проверку из-за смешных комментариев к банковскому платежу или переводу, пишет Ura.ru.

