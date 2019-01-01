Разворот на мир. Грузия счастлива, что Россия не вводит санкций
Политики и политологи в эфире НСН рассуждают о том, нужны ли экономические санкции в отношении Грузии.
Грузинский народ приветствовал решение Владимира Путина не вводить санкции из-за антироссийских митингов, а также из-за нецензурной брани в его адрес ведущего телеканала «Рустави 2».
В соцсетях стали появляться записи следующего содержания.
«Понял человек, что Габуния не Грузия».
«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга».
«Очень приятная и неожиданная новость. Спланированная провокация не удалась».
Сам же президент России, поясняя свое решение не вводить ограничения, заявил, что санкции не стоит применять «из уважения к грузинскому народу».
Иную точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал нежелание президента России вводить санкции в отношении Грузии шансом руководству страны образумиться. При этом нижняя палата российского парламента поддержала введение ограничительных мер в отношении Тбилиси.
Что касается возможности открытия уголовного дела против грузинского журналиста, который оскорбил его нецензурно в эфире телеканал «Рустави 2», Путин добавил, что «слишком много чести для устроившего провокацию».
Политолог Николай Злобин заявил в эфире НСН, что этим заявлением Владимир Путин еще раз доказал, что является ведущим российским европейцем.
«Невзирая на свои предыдущие заявления о смерти либерального проекта остается либеральным политиком», - отметил Злобин.
Грузия наконец-то осознала, что может потерять Россию, как дружественный народ, как делового и экономического партнера, и будет делать всё, чтобы избежать этой трагедии. Такую позицию в эфире НСН озвучил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.
«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Сегодняшние протесты против грязной оппозиции, главным рупором является канал «Рустави 2». Ни в корне, ни в ментальности грузинского народа такое поведение, которое продемонстрировал ведущий этого канала. Это насаждение грязной западной культуры», - считает эксперт.
Сегодня стало известно, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» в ближайшее время посетят Москву. Это единственная партия в парламенте Грузии, которая выступает за начало диалога с Россией. Как заявила лидер партии Ирма Инашвили, депутаты должны были посетить форум «Развитие парламентаризма» в российской столице, но из-за сложившейся в Грузии ситуации с протестами и явными антироссийскими провокациями они отказались от поездки.
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