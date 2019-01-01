Разворот на мир. Грузия счастлива, что Россия не вводит санкций

Грузинский народ приветствовал решение Владимира Путина не вводить санкции из-за антироссийских митингов, а также из-за нецензурной брани в его адрес ведущего телеканала «Рустави 2».

В соцсетях стали появляться записи следующего содержания.

«Понял человек, что Габуния не Грузия».

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга».

«Очень приятная и неожиданная новость. Спланированная провокация не удалась».

Сам же президент России, поясняя свое решение не вводить ограничения, заявил, что санкции не стоит применять «из уважения к грузинскому народу».

Иную точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал нежелание президента России вводить санкции в отношении Грузии шансом руководству страны образумиться. При этом нижняя палата российского парламента поддержала введение ограничительных мер в отношении Тбилиси.

Что касается возможности открытия уголовного дела против грузинского журналиста, который оскорбил его нецензурно в эфире телеканал «Рустави 2», Путин добавил, что «слишком много чести для устроившего провокацию».

Политолог Николай Злобин заявил в эфире НСН, что этим заявлением Владимир Путин еще раз доказал, что является ведущим российским европейцем.

«Невзирая на свои предыдущие заявления о смерти либерального проекта остается либеральным политиком», - отметил Злобин.