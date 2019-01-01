Политолог: Грузия опомнилась и не хочет ругаться с Россией
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» заявил НСН, что пока власти выясняют отношения, сами грузины хотят мира с Москвой.
В Тбилиси продолжаются акции протеста. Сегодня между двумя группами митингующих у здания парламента страны произошли столкновения. Участники одного митинга выступали против пропаганды ЛГБТ-сообщества, а другие протестующие требовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Как минимум один человек пострадал. В итоге сейчас между двумя группами выставлены кордоны полиции.
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что Грузия наконец-то осознала, что может потерять Россию, как дружественный народ, как делового и экономического партнера, и будет делать всё, чтобы избежать этой трагедии.
«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Сегодняшние протесты против грязной оппозиции, главным рупором является канал «Рустави 2». Ни в корне, ни в ментальности грузинского народа такое поведение, которое продемонстрировал ведущий этого канала. Это насаждение грязной западной культуры», - считает эксперт.
Напомним, свою воскресную вечернюю программу телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Уточним, что основным бенефициаром этого СМИ является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
На подобные оскорбления отреагировали и в Москве, и в Тбилиси. Об абсолютной неприемлемости такого поведения заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом пользователи социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
«Народ Грузии на этих протестах не успокоится, начнет понять, к чему на самом деле ведет грязная политика Саакашвили. Будет в итоге требовать от властей усиления давления на эту оппозицию, чтобы вывести из всех госструктур. И народ будет настаивать на закрытии канала «Рустави 2». Надеюсь, что власть проявит волю к тому, что Грузия не деградировала, не упала в самое экономическое дно, хотя мы уже близки. Надеюсь, что наши вековые отношения с Россией не уйдут в прошлое, начнется диалог, которой расставит все точки над i» - выразил осторожный оптимизм Владимир Хомерики.
Добавим, президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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