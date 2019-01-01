Политолог: Грузия опомнилась и не хочет ругаться с Россией

В Тбилиси продолжаются акции протеста. Сегодня между двумя группами митингующих у здания парламента страны произошли столкновения. Участники одного митинга выступали против пропаганды ЛГБТ-сообщества, а другие протестующие требовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Как минимум один человек пострадал. В итоге сейчас между двумя группами выставлены кордоны полиции.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что Грузия наконец-то осознала, что может потерять Россию, как дружественный народ, как делового и экономического партнера, и будет делать всё, чтобы избежать этой трагедии.

«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Сегодняшние протесты против грязной оппозиции, главным рупором является канал «Рустави 2». Ни в корне, ни в ментальности грузинского народа такое поведение, которое продемонстрировал ведущий этого канала. Это насаждение грязной западной культуры», - считает эксперт.

Напомним, свою воскресную вечернюю программу телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Уточним, что основным бенефициаром этого СМИ является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На подобные оскорбления отреагировали и в Москве, и в Тбилиси. Об абсолютной неприемлемости такого поведения заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.