Шанс образумиться. Володин оценил отказ Путина от санкций против Грузии

Нежелание президента РФ Владимира Путина вводить санкции в отношении Грузии дает шанс её руководству образумиться. С таким комментарием выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он призвал грузинских лидеров «послушать» Путина.

Как пишут «Дни.ру», Володин напомнил, что сегодня нижняя палата российского парламента поддержала введение ограничительных мер в отношении Тбилиси. По словам спикера, депутаты не дали шанса грузинским руководителям, а президент РФ такой шанс даёт. Говоря о возможных санкциях, Володин уточнил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и воды, а также на перечисление денежных средств.

Ранее Владимир Путин заявил, что не хотел бы вводить санкции из уважения к народу Грузии. Он также прокомментировал инцидент с нецензурными оскорблениями в свой адрес в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». «Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто», – отметил президент. Он считает, что для этого провокатора «было бы много чести», если бы в России против него завели уголовное дело.

