«Много чести». Путин не поддержал санкции против Грузии за личные оскорбления
Президент Российской Федерации Владимир Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии. Как заявил глава государства журналистам, ограничительные меры не стоит применять «из уважения к грузинскому народу», отмечает RT.
Российский лидер также высказался насчёт возможности открытия уголовного дела против грузинского журналиста, который оскорбил его нецензурно в эфире телеканал «Рустави 2». По словам Путина, возбуждение дела – слишком много чести для устроившего провокацию.
«Пусть вещает дальше», — заметил президент.
Владимир Путин также отметил, что все подобные выходки - производные от политики, цель которой - подорвать отношения Грузии с Россией и непонимания истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Осетией.
«К этому относиться нужно серьезно, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков», - подчеркнул президент РФ.
Ранее сегодня Госдума единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в отношении Грузии в свете последнего обострения политических отношений Тбилиси с Москвой.
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