Политика

«Много чести». Путин не поддержал санкции против Грузии за личные оскорбления

9 июля16:09

Президент Российской Федерации Владимир Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии. Как заявил глава государства журналистам, ограничительные меры не стоит применять «из уважения к грузинскому народу», отмечает RT.

Российский лидер также высказался насчёт возможности открытия уголовного дела против грузинского журналиста, который оскорбил его нецензурно в эфире телеканал «Рустави 2». По словам Путина, возбуждение дела – слишком много чести для устроившего провокацию.

«Пусть вещает дальше», — заметил президент.

Политолог: Грузия опомнилась и не хочет ругаться с Россией

Владимир Путин также отметил, что все подобные выходки - производные от политики, цель которой - подорвать отношения Грузии с Россией и непонимания истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Осетией.

«К этому относиться нужно серьезно, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков», - подчеркнул президент РФ.

Ранее сегодня Госдума единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в отношении Грузии в свете последнего обострения политических отношений Тбилиси с Москвой.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинГрузияОскорбление