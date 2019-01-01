«Много чести». Путин не поддержал санкции против Грузии за личные оскорбления

Владимир Путин также отметил, что все подобные выходки - производные от политики, цель которой - подорвать отношения Грузии с Россией и непонимания истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Осетией.

«К этому относиться нужно серьезно, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков», - подчеркнул президент РФ.

Ранее сегодня Госдума единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в отношении Грузии в свете последнего обострения политических отношений Тбилиси с Москвой.

