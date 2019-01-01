Злобин: Ведущим европейцем и либералом остается Путин

Николай Злобин: «На самом деле, здесь очень интересно, откуда берутся наркотики, которые подбрасывают, и под какую статью попадают люди, которые хранят их у себя между «подбрасываниями»? В России же продолжает действовать статья о хранении наркотиков, незаконном распространении (я уж не говорю про сам факт подбрасывания. Это – большое поле для юристов с тем, чтобы разобраться в этом вопросе», - сказал он НСН.

