Злобин: Ведущим европейцем и либералом остается Путин
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес
Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала.
Николай Злобин: «Мне кажется, этим заявлением Владимир Путин еще раз доказал, что является ведущим российским европейцем и невзирая на свои предыдущие заявления о смерти либерального проекта остается либеральным политиком», - заявил НСН Николай Злобин.
ЕСПЧ присудил выплату морального ущерба россиянке – жертве домашнего насилия
ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России. Женщина жаловалась на побои, похищение, преследование и угрозы со стороны бывшего мужа. Она обращалась в полицию и больницу, чтобы зафиксировать побои, но уголовные дела не возбуждались.
Николай Злобин: «Думаю, что европейский суд по правам человека правильно присудил компенсацию. Но я бы взять эти 20 тысяч евро не из бюджета государства, а из личных средств официальных лиц, которые отказывались возбуждать уголовные дела и снимать побои. Мне кажется, нужно наказывать лично их, а не всю Россию», - подчеркнул он в эфире НСН.
Зеленский заявил о потенциальной возможности использования на Донбассе русского языка, как официального
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого нужен будет специальный запрос со стороны жителей региона.
Николай Злобин: «То есть, я так понимаю, что пятилетняя война. Которую ведут жители региона против Киева, по мнению Зеленского таким запросом не является?», - поинтересовался он, общаясь с НСН.
Россияне убеждены, что подбрасывание наркотиков в стране – обычная практика
Две трети россиян убеждены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов— обычная практика в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Николай Злобин: «На самом деле, здесь очень интересно, откуда берутся наркотики, которые подбрасывают, и под какую статью попадают люди, которые хранят их у себя между «подбрасываниями»? В России же продолжает действовать статья о хранении наркотиков, незаконном распространении (я уж не говорю про сам факт подбрасывания. Это – большое поле для юристов с тем, чтобы разобраться в этом вопросе», - сказал он НСН.
В Google Chrome замаскировал просмотр сериала под деловую конференцию
В Google Chrome появилось расширение, которое маскирует просмотр сериала под деловую конференцию. Оно делит экран на четыре части, в трех из которых несуществующие коллеги якобы ведут бурную дискуссию, а вот в четвертом окне показывают серию сериала или фильм.
Николай Злобин: «Это, конечно, очень крутое изобретение, которое, я думаю, будет пользоваться большой популярностью. Причем, подозреваю, что кое-кто будет использовать его не для того, чтобы посмотреть сериал или фильм а для того, чтобы изобразить перед начальством бурную деятельность в виде участия в этих самых деловых конференциях», - предположил Николай Злобин в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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