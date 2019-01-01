Пить боржоми пока можно
«Нецензурный» кризис в российско-грузинских отношениях сегодня достиг кульминации и получил довольно неожиданную развязку.
Площадная брань, которую позволил себе в отношении президента России ведущий одного из грузинских телеканалов, возмутила не только российскую сторону, но и самих грузин. Выходку резко осудили президент Грузии, премьер-министр, глава парламента, мэр Тбилиси. Возмущение выражали пользователи соцсетей в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили сегодня даже обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. По ее словам, некоторые люди «своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами». Грузия исторически является «символом толерантности» и власти не позволят нарушиться этой традиции, - заявила Саломе Зурабишвили.
В способности граждан Грузии сложить дважды два сомневаться не приходится. Просто теперь Грузия осознала, что может потерять Россию как делового и экономического партнера, - заявил в эфире НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики. Он выразил надежду на то, что «власть проявит волю к тому, чтобы Грузия не деградировала».
Пить боржоми уже поздно – эта банальная поговорка как нельзя более точно отражает вектор реакции российской стороны на события в Грузии последнего времени. Госдума приняла заявление с призывом к правительству ввести специальные экономические меры в отношении Грузии. Его поддержали все парламентские фракции. Накануне, напомним, со слов спикера Вячеслава Володина стало известно, что в числе предлагаемых депутатами мер – прекращение поставок в Россию грузинского вина, газированной воды, запрет на денежные переводы в Грузию. Вот это последнее – удар по самому больному, по кошельку: по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено более 630 миллионов долларов. В правительстве России тотчас же заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы.
И все же нынешний статус-кво будет сохранен: вмешался Владимир Путин. Президент России высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. «Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения. (…) Именно из уважения к грузинскому народу», - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге. А кроме того, он высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста, допустившего брань в его адрес в телеэфире. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», - сказал Путин.
Так что пить боржоми пока можно.
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