Пить боржоми уже поздно – эта банальная поговорка как нельзя более точно отражает вектор реакции российской стороны на события в Грузии последнего времени. Госдума приняла заявление с призывом к правительству ввести специальные экономические меры в отношении Грузии. Его поддержали все парламентские фракции. Накануне, напомним, со слов спикера Вячеслава Володина стало известно, что в числе предлагаемых депутатами мер – прекращение поставок в Россию грузинского вина, газированной воды, запрет на денежные переводы в Грузию. Вот это последнее – удар по самому больному, по кошельку: по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено более 630 миллионов долларов. В правительстве России тотчас же заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы.

И все же нынешний статус-кво будет сохранен: вмешался Владимир Путин. Президент России высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. «Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения. (…) Именно из уважения к грузинскому народу», - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге. А кроме того, он высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста, допустившего брань в его адрес в телеэфире. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», - сказал Путин.

Так что пить боржоми пока можно.

