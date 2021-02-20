«В союзника стреляют лишь раз». США не нашли новых санкций для «Северного потока-2»
Американская администрация внесла только две российские компании в санкционный список по «Северному потоку-2». Немецких компаний в нём, похоже, не будет.
Администрация США представила Конгрессу доклад о санкциях по «Северному потоку-2», в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке, сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш. Он также выразил «глубокую обеспокоенность и разочарование» докладом Госдепартамента и решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в строительстве.
Накануне в США заявили, что не намерены включать в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», немецкие компании. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, почему Америка отказалась от идеи вводить санкции против союзников.
«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Насколько сейчас США смогут потянуть это противостояние – вопрос открытый. Безусловно, экономика Германии меньше американской, но и американские компании ориентируются на достаточно большой немецкий рынок. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.
Он напомнил, что европейские компании вложили в строительство газопровода порядка 5 миллиардов долларов и совершенно не готовы отказываться от этих инвестиций.
«Усиление санкционного давления на проект газопровода в США проводили люди, которые больше думали о текущей политической конъюнктуре внутри США, чем о международной политике, в том числе и потому, что в этой политике они ни черта не понимают», - добавил он.
В начале февраля впервые стало известно о готовности американцев начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Для начала диалога Вашингтон просит Германию представить предложения, которые устранят опасения США в отношении газопровода.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему американцы перешли к более мягкой риторике в отношении европейских коллег.
«Новый президент США Джо Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому риторика и меняется – нужно сделать какое-то послабление. Тем более понятно, что проект всё равно будет реализован – просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», - объяснил он.
Пикин также назвал одно из возможных условий для снятия санкций, которое Вашингтон может поставить Берлину.
«США исходят из того, что Германия должна предоставить какое-то подтверждение о постройке терминалов по приему сжиженного газа, как вариант. Хотя, на мой взгляд, дело не совсем в сжиженном газе. Ситуация показала, что он течет туда, где выгодно. Выгоднее было в Азии – и в Европе он не оставался. Думаю, какие-то подобные танцы с бубнами будут сделаны, но это, по большому счёту, не влияет на безопасность Европы», - отметил он.
США ввели новые санкции против строящегося газопровода 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.
Однако спустя несколько дней российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Ожидается, что проект будет готов к эксплуатации уже в этом году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Минфин планирует включить частные дома в программу ипотеки под 6%
- Умерший моряк с судна в Керченском проливе был гражданином Турции
- В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса
- Россиянам посоветовали с осторожностью принимать витамин D
- Муссонные наводнения в Джакарте вынудили более 1000 человек покинуть свои дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru