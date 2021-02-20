«В союзника стреляют лишь раз». США не нашли новых санкций для «Северного потока-2»

«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Насколько сейчас США смогут потянуть это противостояние – вопрос открытый. Безусловно, экономика Германии меньше американской, но и американские компании ориентируются на достаточно большой немецкий рынок. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.

Он напомнил, что европейские компании вложили в строительство газопровода порядка 5 миллиардов долларов и совершенно не готовы отказываться от этих инвестиций.

«Усиление санкционного давления на проект газопровода в США проводили люди, которые больше думали о текущей политической конъюнктуре внутри США, чем о международной политике, в том числе и потому, что в этой политике они ни черта не понимают», - добавил он.

В начале февраля впервые стало известно о готовности американцев начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Для начала диалога Вашингтон просит Германию представить предложения, которые устранят опасения США в отношении газопровода.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему американцы перешли к более мягкой риторике в отношении европейских коллег.