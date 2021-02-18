«Паразитирует на трубе». Украине ответили на жалобы по «Северному потоку-2»

Собеседник НСН рассказал, на чем строит свои утверждения украинская сторона.

«Они говорят, что получают деньги за транзит газа и направляют их все на укрепление обороноспособности. Якобы Россия хочет все на свете захватить, а доблестная украинская армия - это единственная сила, которая сдерживает Россию от наступления на Европу. Может быть, это смешно, но посыл примерно такой. И если у Украины не будет денег, она не сможет финансировать это "сдерживание" России. И в этом якобы заинтересован весь мир и Европа в частности. Поэтому нужно остановить строительство газопровода "Северный поток-2", чтобы запереть Россию на украинском транзите, чтобы Россия платила Украине деньги, сдерживая саму себя. И делается еще намек на то, что если Европа позволит России достроить газопровод, то пусть тогда сама финансирует Украину», - добавил эксперт.

Юшков напомнил, что по контракту Украина еще четыре года будет получать серьезные деньги независимо от того, будут ли качать газ через ее территорию или нет.

«Конечно, экономически это не убьет Украину. У них много коррупционных схем. Кобелеву до украинской экономики нет дела. С Украиной подписан пятилетний контракт в конце 2019 года. Еще четыре года "Газпром" будет качать по 40 млрд кубов либо платить деньги. Там очень жесткие условия - качай или плати. Так что если что-то и произойдет в плане уменьшения доходов Украины от транзита - это произойдет через четыре года. Даже если "Газпром" качать не будет, то по контракту он должен будет выплачивать эти деньги», - уточнил он.