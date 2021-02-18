«Паразитирует на трубе». Украине ответили на жалобы по «Северному потоку-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предложил Украине отказаться от транзита российского газа как от коммунистического наследия.
Остановка работ по строительству газопровода «Северный поток-2» — «вопрос жизни и смерти» для жителей Украины. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
По его мнению, завершение работ над проектом угрожает безопасности Украины «перед российской военной агрессией». Коболев считает, что газотранспортная система — «часть системы обороны» государства до тех пор, пока через Украину идет транзит российского газа в Европу. Однако положение страны изменится при переменах в географии поставок полезного ископаемого.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что заявления главы «Нафтогаза» - попытка придать строительству российского газопровода политическую окраску.
«Все понимают, что это абсолютное лукавство, Украина выживет. Адресатом таких заявлений является Европа и США. Коболев пытается внести свой вклад в политизацию "Северного потока-2". В Европе уверены, что если проект политический, то его ни в коем случае нельзя реализовывать. А если он экономический, то можно. Смысл этих заявлений - показать политизацию проекта. Заявляется, что Россия строит этот газопровод исключительно для того, чтобы навредить Украине и заставить как-то изменить свою политику», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, на чем строит свои утверждения украинская сторона.
«Они говорят, что получают деньги за транзит газа и направляют их все на укрепление обороноспособности. Якобы Россия хочет все на свете захватить, а доблестная украинская армия - это единственная сила, которая сдерживает Россию от наступления на Европу. Может быть, это смешно, но посыл примерно такой. И если у Украины не будет денег, она не сможет финансировать это "сдерживание" России. И в этом якобы заинтересован весь мир и Европа в частности. Поэтому нужно остановить строительство газопровода "Северный поток-2", чтобы запереть Россию на украинском транзите, чтобы Россия платила Украине деньги, сдерживая саму себя. И делается еще намек на то, что если Европа позволит России достроить газопровод, то пусть тогда сама финансирует Украину», - добавил эксперт.
Юшков напомнил, что по контракту Украина еще четыре года будет получать серьезные деньги независимо от того, будут ли качать газ через ее территорию или нет.
«Конечно, экономически это не убьет Украину. У них много коррупционных схем. Кобелеву до украинской экономики нет дела. С Украиной подписан пятилетний контракт в конце 2019 года. Еще четыре года "Газпром" будет качать по 40 млрд кубов либо платить деньги. Там очень жесткие условия - качай или плати. Так что если что-то и произойдет в плане уменьшения доходов Украины от транзита - это произойдет через четыре года. Даже если "Газпром" качать не будет, то по контракту он должен будет выплачивать эти деньги», - уточнил он.
Юшков добавил, что не понимает двойственную позицию украинской стороны, которая борется с общим с Россией коммунистическим прошлым, но в то же время паразитически пользуется газовой трубой, построенной еще в советское время.
«Там лукавая позиция - труба была построена еще в советское время, и Украина за все время со своей независимости паразитирует на этой трубе. Они там борются с советским наследием, у них там декоммунизация - вот и откажитесь от этого наследия, от этой трубы. А то они хают все советское, а на советской трубе зарабатывают, причем не модернизируя ее и не вкладывая никаких денег», - отметил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопровода, отметив, что Россию «хотят заставить платить» за геополитический проект Запада на Украине.
Сенат США разрабатывает новый проект санкций, чтобы помешать строительству газопровода. В случае, если «Северный поток-2» будет построен к 2021 году, Россия сможет не платить налоги за транспортировку газа.
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