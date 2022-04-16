«Разменная монета». Жена Медведчука пытается вызволить мужа из украинского плена
Украинского оппозиционера Виктора Медведчука предлагают обменять Москве – на пленных россиян, Лондону – на сдавшихся британцев. Политологи рассуждают о ценности киевского политика.
Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обратилась к жителям Великобритании, родственники которых сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона совершить их обмен на ее мужа. Об этом Оксана Марченко заявила в обращении на YouTube 16 апреля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв Оксаны Марченко к родственникам попавших в плен ВС РФ и ДНР британцев о возможности организации обмена на ее супруга.
«Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», - написала она в своем Telegram канале.
Политолог Павел Салин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля.
«Нужно понимать, насколько сейчас Медведчук ценен для Кремля. Судя по косвенным признакам, начиная с августа-сентября 2020 года он стал для Кремля гораздо менее интересен, чем на протяжении 15 лет до этого. Почему это произошло и насколько упал интерес – вопрос открытый», - сказал Салин.
Накануне Марченко во время пресс-конференции в Москве заявила о том, что располагает доказательствами применения пыток к ее мужу со стороны украинских силовиков. По ее мнению, глядя на опубликованные фотографии политика, можно судить о применении пыток со стороны сотрудников СБУ.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что публичный процесс над украинским оппозиционером будет с свидетельствовать о том, что политик подвергался не только пыткам и психологическому воздействию, но и медикаментозному влиянию психотропных средств. Об этом пишут «Известия».
«Пиар-команде Зеленского хотелось бы, чтобы под камеры «раскаявшийся» Медведчук давал показания о заговоре, о том, что вся его партия находится на содержании Кремля. Потом бы он дал показания на [экс-президента Петра] Порошенко и на всех неугодных Зеленскому людей. Но мы понимаем, что для этого его должны не просто пытать, но и сломить его волю при помощи специальных медикаментов, тогда он будет сидеть зачитывать подготовленные документы. Вот такую угрозу я вижу», — заключил он.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии под стражу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и предложил Москве обменять его на украинских военнопленных. Ранее Медведчуку на Украине предъявили обвинения в госизмене и посадили под домашний арест. После начала военной операции сообщалось, что из-под ареста он сбежал. О задержании Медведчука Зеленский сообщил 13 апреля, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 095 / сут.
Умерли
373 тыс.+240 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+19 006 / сут.
- L'Occitane решила закрыть магазины в России
- В Госдуме проанализируют ситуацию с фейковым сайтом «Единой России»
- Путин по телефону обсудил с саудовским принцем Украину и Йемен
- «Разменная монета». Жена Медведчука пытается вызволить мужа из украинского плена
- Россия запретила Джонсону и министрам Великобритании въезд в страну
- Жена Медведчука попросила британцев уговорить премьера обменять пленных на ее мужа
- Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР и нацистской Германии
- Лукашенко назвал работу западных дипломатов в Белоруссии с «фашизмом»
- Нужна альтернатива. В России призвали СМИ и рэперов повлиять на «зацеперов»
- Андрей Бочкарёв: Стационар скорой помощи в НИИ им. Склифосовского завершен на две трети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru