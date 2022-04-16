«Разменная монета». Жена Медведчука пытается вызволить мужа из украинского плена

Украинского оппозиционера Виктора Медведчука предлагают обменять Москве – на пленных россиян, Лондону – на сдавшихся британцев. Политологи рассуждают о ценности киевского политика.

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обратилась к жителям Великобритании, родственники которых сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона совершить их обмен на ее мужа. Об этом Оксана Марченко заявила в обращении на YouTube 16 апреля.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв Оксаны Марченко к родственникам попавших в плен ВС РФ и ДНР британцев о возможности организации обмена на ее супруга.

«Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», - написала она в своем Telegram канале.

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Политолог Павел Салин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля.

«Нужно понимать, насколько сейчас Медведчук ценен для Кремля. Судя по косвенным признакам, начиная с августа-сентября 2020 года он стал для Кремля гораздо менее интересен, чем на протяжении 15 лет до этого. Почему это произошло и насколько упал интерес – вопрос открытый», - сказал Салин.

Накануне Марченко во время пресс-конференции в Москве заявила о том, что располагает доказательствами применения пыток к ее мужу со стороны украинских силовиков. По ее мнению, глядя на опубликованные фотографии политика, можно судить о применении пыток со стороны сотрудников СБУ.

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Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что публичный процесс над украинским оппозиционером будет с свидетельствовать о том, что политик подвергался не только пыткам и психологическому воздействию, но и медикаментозному влиянию психотропных средств. Об этом пишут «Известия».

«Пиар-команде Зеленского хотелось бы, чтобы под камеры «раскаявшийся» Медведчук давал показания о заговоре, о том, что вся его партия находится на содержании Кремля. Потом бы он дал показания на [экс-президента Петра] Порошенко и на всех неугодных Зеленскому людей. Но мы понимаем, что для этого его должны не просто пытать, но и сломить его волю при помощи специальных медикаментов, тогда он будет сидеть зачитывать подготовленные документы. Вот такую угрозу я вижу», — заключил он.

Песков усомнился в достоверности кадров задержания Медведчука

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии под стражу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и предложил Москве обменять его на украинских военнопленных. Ранее Медведчуку на Украине предъявили обвинения в госизмене и посадили под домашний арест. После начала военной операции сообщалось, что из-под ареста он сбежал. О задержании Медведчука Зеленский сообщил 13 апреля, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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