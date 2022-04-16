«Разменная монета». Жена Медведчука пытается вызволить мужа из украинского плена

Политолог Павел Салин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля.

«Нужно понимать, насколько сейчас Медведчук ценен для Кремля. Судя по косвенным признакам, начиная с августа-сентября 2020 года он стал для Кремля гораздо менее интересен, чем на протяжении 15 лет до этого. Почему это произошло и насколько упал интерес – вопрос открытый», - сказал Салин.

Накануне Марченко во время пресс-конференции в Москве заявила о том, что располагает доказательствами применения пыток к ее мужу со стороны украинских силовиков. По ее мнению, глядя на опубликованные фотографии политика, можно судить о применении пыток со стороны сотрудников СБУ.