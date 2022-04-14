Матвиенко призналась, что тревожится за жизнь и здоровье Медведчука

По её словам, его задержание - это «преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием», в связи с чем она поручила подготовить обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека.

«Тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука. Не только за его здоровье, но и за его жизнь. В наручниках - действующий депутат, популярный политик, открыто выступавший за мир на Донбассе», - написала Матвиенко.

Ранее супруга Медведчук Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовала «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения политика».