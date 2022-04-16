В Турции политолог объяснил задержание Медведчука на Украине

«Мы знаем, что ситуация накаляется и именно для украинской стороны с каждым днём становится хуже... Поэтому козырь Медведчука они оставили как бы на такой поздний период, потому что им как-то хочется повлиять на решимость российской стороны и как-то облегчить давление в военном смысле со стороны России», — считает эксперт.

По мнению Дюрре, Запад закроет глаза на ситуацию с Медведчуком как и «на многие другие грехи Киева».

«Как мы понимаем, на самом деле данный конфликт в большей степени между Западом и Россией, а не Россией и Украиной», — подчеркнул политолог.

Ранее политолог Павел Салин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля.

«Нужно понимать, насколько сейчас Медведчук ценен для Кремля. Судя по косвенным признакам, начиная с августа-сентября 2020 года он стал для Кремля гораздо менее интересен, чем на протяжении 15 лет до этого. Почему это произошло и насколько упал интерес – вопрос открытый», - сказал Салин.

