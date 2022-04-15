СМИ: Генпрокуратура Украины допустила возможность обмена Медведчука до суда

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука до суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua.

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Офис генпрокурора Украины также потребует изменения меры пресечения Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога.

Отмечается, что на сегодняшний день по документам действует прежняя мера пресечения – домашний арест.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук был задержан в результате операции, проведенной СБУ.

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