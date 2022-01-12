«Раздражает Путина»: Что ждать от переговоров России с НАТО

США ожидают, что Россия разъяснит маневры своей армии, которые проходят рядом с украинской границей, и призывают прекратить учения. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что Вооруженные силы РФ стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат». В Госдепе напомнили, что для прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном требуется «атмосфера деэскалации». Российская сторона традиционно парировала напоминанием о внутренних делах страны, к которым относятся и перемещения войск внутри границ РФ.



Переговоры между делегациями США и РФ состоялись 10 января. Их итоги были противоречиво оценены аналитиками: так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что США продемонстрировали неготовность воевать за расширение НАТО. По его словам, американцы не смогут отказаться от этой идеи, однако «не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками».