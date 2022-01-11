Рябков: Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО
На прошедших в Женеве консультациях по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении Североатлантического альянса на восток, сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
По его словам, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Данную тему дипломат назвал ключевой для национальной безопасности России, так же как и неразмещение у границ страны ударных средств НАТО. Рябков отметил, что это требования, от которых Москва не может отступить.
Первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявил, что Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.
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