Рябков: Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО

На прошедших в Женеве консультациях по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении Североатлантического альянса на восток, сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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По его словам, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Данную тему дипломат назвал ключевой для национальной безопасности России, так же как и неразмещение у границ страны ударных средств НАТО. Рябков отметил, что это требования, от которых Москва не может отступить.

Первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявил, что Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НАТОСергей Рябков
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