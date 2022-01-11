Рябков: Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО

По его словам, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Данную тему дипломат назвал ключевой для национальной безопасности России, так же как и неразмещение у границ страны ударных средств НАТО. Рябков отметил, что это требования, от которых Москва не может отступить.

Первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявил, что Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.

