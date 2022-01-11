Депутат Госдумы назвал вступление России в НАТО невозможным

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН раскритиковал идею норвежского отставного генерала Роберта Моода о включении России в блок НАТО.

Вхождение России в НАТО невозможно, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он отреагировал на предложение норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода о предоставлении России возможности вступить в альянс.

«Мы ранее (в 1990-х годах - прим. НСН) говорили о возможности включения России в состав НАТО, но альянс не пошёл на это. Это ещё раз подчёркивает, что страны блока выбрали стратегию, где в лице противника выступает, прежде всего, Россия. Поэтому они и объединяют все свои усилия против нашего государства, видят в нём противника и мнимого агрессора. Лично я оцениваю вхождение России в НАТО как невероятное! Такого не произойдёт», - уверен Швыткин.

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Говоря о текущих отношениях в формате «Россия – НАТО», депутат дал совет руководству альянса и заявил, что внутри самого блока есть противоречия между его странами-участниками.

«В странах блока НАТО всё не так хорошо и уже возникают некоторые противоречия друг с другом. Это связано и с военно-промышленным комплексом, и с ущемлением того или иного государства. А если говорить о том, как изменить позицию блока НАТО по отношению к нашему государству, то тут всё очень просто – нужно выполнить те требования, которые выставлены со стороны России странам альянса в части обеспечения безопасности», - предложил собеседник «Радиоточки НСН».

Размышляя о гипотетических плюсах от вхождения в альянс, Швыткин ещё раз подчеркнул важность изменения подходов в риторике отношений между Россией и США.

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«Нужно понимать, что Россия провозглашает и делает всё возможное для того, чтобы учитывать интересы всех государств в мировом пространстве. США же пытаются выступить в роли «третейского судьи», который пытается вершить судьбы мира. Это, конечно же, нас не устраивает. И при такой постановке вопроса ни о каких плюсах для России не может быть и речи», – категорично заключил парламентарий.

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для издания Aftenposten написал, что Североатлантическому альянсу стоит «больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию». При этом членам НАТО следует отказаться от баз и ядерного оружия за пределами своей территории, считает отставной генерал.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НАТОРоссияСША
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