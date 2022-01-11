Депутат Госдумы назвал вступление России в НАТО невозможным

Говоря о текущих отношениях в формате «Россия – НАТО», депутат дал совет руководству альянса и заявил, что внутри самого блока есть противоречия между его странами-участниками.

«В странах блока НАТО всё не так хорошо и уже возникают некоторые противоречия друг с другом. Это связано и с военно-промышленным комплексом, и с ущемлением того или иного государства. А если говорить о том, как изменить позицию блока НАТО по отношению к нашему государству, то тут всё очень просто – нужно выполнить те требования, которые выставлены со стороны России странам альянса в части обеспечения безопасности», - предложил собеседник «Радиоточки НСН».

Размышляя о гипотетических плюсах от вхождения в альянс, Швыткин ещё раз подчеркнул важность изменения подходов в риторике отношений между Россией и США.