«Разменная карта»: В Госдуме заявили, что США используют Украину для войны с Китаем
США не рассматривают Украину как государство, они эксплуатируют ее в своих геополитических целях, заявил Александр Бородай.
Давление Соединенных Штатов на Россию связано с их начинающейся холодной войной с Китаем, Украина их абсолютно не интересует, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Украинский политолог Руслан Бортник 11 января заявил, что когда США предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения на Украину, они демонстрируют эксплуататорское отношение к Киеву. По его словам, западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях неуместно.
«Украинский политолог, очевидно, не просто ошибается, а, скорее всего, злонамеренно транслирует миф, который распространяется последние месяцы. Миф о том, что Россия готовится к нападению на Украину, что действительности абсолютно не соответствует. Это пропагандистский миф, усиленно эксплуатируемый США. В чем украинский политолог прав, так это в том, что Украина является на сегодняшний день колонией США или территорией, которую они уже оккупировали. И США, естественно, не рассматривают Украину как государство. Они рассматривают ее как территорию, которую эксплуатируют в своих геополитических целях. Это чистая правда. Риторика США милитаристская по отношению к России. Риторика США и давление, которые они оказывают на Россию связано только с тем, что в мире сейчас разворачивается ситуация холодной войны между Китаем и США», - отметил Бородай.
По словам депутата, давление США на Россию абсолютно не связано с Украиной.
«Для Соединенных Штатов все-таки принципиально важно, какую позицию по отношению к этому противостоянию займет Россия. А Украина в этом смысле является всего лишь разменной картой, которую США используют для давления на Россию. Украина волнует США не в первую очередь, а может и в самую последнюю. Понятное дело, что спровоцировать с помощью украинского пушечного мяса конфликт на Донбассе США легко способны, им просто нужно отдать приказ. Несмотря на то, что возможный конфликт будет спровоцирован украинскими вооруженными силами по приказу США, западное общественное мнение объявит агрессором Россию, и на нее обрушится новая волна экономических санкций», - подчеркнул Бородай.
Также депутат выразил уверенность в том, что максимальная угроза для России от США – это экономические санкции. Вероятность войны между странами он полностью исключил.
«Говорить о том, что США в прямую вступят в боевые действия против республик Донбасса, или, тем более, против вооруженных сил РФ не приходится, это крайне маловероятно. США ждут очередного повода для того, чтобы наложить санкции на Россию и всячески настраивают на это своих союзников. В частности, Европу. Я не думаю, что современные Соединенные Штаты реально способны наложить на Россию такие санкции, которые для нее составят очень существенную проблему», - резюмировал Бородай.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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