Украинский политолог Руслан Бортник 11 января заявил, что когда США предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения на Украину, они демонстрируют эксплуататорское отношение к Киеву. По его словам, западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях неуместно.

«Украинский политолог, очевидно, не просто ошибается, а, скорее всего, злонамеренно транслирует миф, который распространяется последние месяцы. Миф о том, что Россия готовится к нападению на Украину, что действительности абсолютно не соответствует. Это пропагандистский миф, усиленно эксплуатируемый США. В чем украинский политолог прав, так это в том, что Украина является на сегодняшний день колонией США или территорией, которую они уже оккупировали. И США, естественно, не рассматривают Украину как государство. Они рассматривают ее как территорию, которую эксплуатируют в своих геополитических целях. Это чистая правда. Риторика США милитаристская по отношению к России. Риторика США и давление, которые они оказывают на Россию связано только с тем, что в мире сейчас разворачивается ситуация холодной войны между Китаем и США», - отметил Бородай.

По словам депутата, давление США на Россию абсолютно не связано с Украиной.