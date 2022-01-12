США призвали Россию прекратить маневры на границе с Украиной

США ожидают, что Москва раскроет цель маневров российской армии, которые проходят рядом с украинской границей или полностью прекратит учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Российское посольство: Москва продолжит военные учения на своей территории

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — заявил он.

Прайс заверил, что Вооруженные силы РФ стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат». В Госдепе отметили, что для прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном требуется «атмосфера деэскалации».

Россия не откажется от проведения военных учений на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности, сообщило ранее российское посольство в США.

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