США призвали Россию прекратить маневры на границе с Украиной

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — заявил он.

Прайс заверил, что Вооруженные силы РФ стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат». В Госдепе отметили, что для прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном требуется «атмосфера деэскалации».

Россия не откажется от проведения военных учений на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности, сообщило ранее российское посольство в США.

