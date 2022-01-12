Салливан назвал ЧС обстановку на российско-украинской границе

Посол США в России Джон Салливан сообщил, что отсутствие деэскалации касательно обстановки вокруг Украины создаёт у Вашингтона ощущение чрезвычайной ситуации, сообщает RT.

Салливан: США настроены на быстрые переговоры по безопасности с РФ

«Ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бёрнс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной», — сказал дипломат.

«Мы считаем это («вторжения» России на Украину — прим. ред.) очень реальной угрозой», — заявил Салливан. При этом посол отметил, что деэскалации пока не наблюдается.

Ранее Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. А американская газета The New York Times объявила, что по переговоры по российским предложениям гарантий безопасности закончились «победой Кремля».

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
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